В Челябинской области в августе подешевел бензин

Индекс потребительских цен на бензин автомобильный в августе 2026 года по сравнению с июлем 2026 года составил 98,08%, с декабрем 2025 года — 114,17%, говорится в отчетности Челябинского отделения Росстата.

В частности, уровень цен на бензин марки АИ-92 по сравнению с июлем составил 97,78%, по сравнению с декабрем прошлого года — 114,91%; цены на бензин марки АИ-95 — 98,21% и 113,7% соответственно, на бензины марки АИ-98 и выше — 100,67% и 110,95%.

Дмитрий Моргулес