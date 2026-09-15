В шахте в Сатке погиб рабочий

Во время выполнения работ в саткинской шахте «Магнезитовая» погиб машинист. Об этом сообщает пресс-служба группы «Магнезит».

ЧП произошло 12 сентября. Во время планирования технологической дороги внутри шахты опрокинулась погрузочно-доставочная машина. В результате 28-летний машинист погиб на месте. Обстоятельства и причины произошедшего расследует комиссия, созданная Уральским управлением Ростехнадзора.

ОБНОВЛЕНО в 11:33. Следственный отдел по Сатке СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело.

Виталина Ярховска