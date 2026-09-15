Индекс потребительских цен в Челябинской области за месяц упал на 0,2%

В августе 2026 года индекс потребительских цен на все товары и услуги по Челябинской области составил 99,77% к июлю. Такие данные указаны в отчетности Челябинскстата.

Услуги за месяц подорожали на 0,05%. Продовольственные товары подешевели на 0,59%, непродовольственные — на 0,08%. При этом к декабрю 2025 года индекс вырос на 4,48%. Показатель в сфере услуг увеличился на 7,65%. Непродовольственные товары стали стоить больше на 3,77%, продовольственные — на 2,75%.

Виталина Ярховска