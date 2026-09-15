«М.Видео» начнет продавать товары в Перми через сеть ПВЗ «Магнита»

Компания «М.Видео» начала использовать сеть пунктов выдачи заказов «Магнита» для доставки онлайн-заказов, рассказали «Ъ» в компании. Сеть охватит 24 региона России, включая Пермский край, Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Краснодарский край, Нижегородскую, Самарскую и Свердловскую области, Татарстан, Башкортостан и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Напомним, летом маркетплейс сети «Магнит» объявлял о закрытии сайта и приложения. Сеть ПВЗ включает 5 тыс. точек в 24 городах. Сейчас у «М.Видео» 850 своих точек, 15 тыс. партнерских точек с «Яндекс Маркетом» и 5,5 тыс. со СДЭК, а также 2,8 тыс. постаматов, говорят в компании.

Минувшей весной стало известно о том, что федеральная сеть «М.Видео» сокращает количество магазинов в Перми. Согласно открытым источникам, сейчас из восьми ранее работавших магазинов в Перми работает только пять.