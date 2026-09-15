Жителя Башкирии оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную добычу лося

Мировой судья по Белорецку оштрафовал на 100 тыс. руб. жителя Бурзянского района за незаконный отстрел лося, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в незаконной охоте с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, на особо охраняемой природной территории (п.п. «а», «б», «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ).

Установлено, что в январе этого года фигурант дела, не имея разрешения на охоту, застрелил лося на территории особо охраняемой природной территории. При совершении преступления он использовал огнестрельное охотничье оружие «Вепрь-КМ» и снегоход STELS Viking 800. Ущерб государству составил 80 тыс. руб.

Подсудимый признал вину и возместил ущерб. Суд конфисковал у него ружье и снегоход.

Майя Иванова