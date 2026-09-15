Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Башкирии оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную добычу лося

Мировой судья по Белорецку оштрафовал на 100 тыс. руб. жителя Бурзянского района за незаконный отстрел лося, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в незаконной охоте с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, на особо охраняемой природной территории (п.п. «а», «б», «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ).

Установлено, что в январе этого года фигурант дела, не имея разрешения на охоту, застрелил лося на территории особо охраняемой природной территории. При совершении преступления он использовал огнестрельное охотничье оружие «Вепрь-КМ» и снегоход STELS Viking 800. Ущерб государству составил 80 тыс. руб.

Подсудимый признал вину и возместил ущерб. Суд конфисковал у него ружье и снегоход.

Майя Иванова