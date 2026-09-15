«Узатом» уточнил планы по поставкам топлива для первой АЭС Узбекистана

Агентство по атомной энергии при кабмине Узбекистана («Узатом») планирует до конца 2026 года подписать контракты на поставку топлива для строящейся в республике первой атомной электростанции. Об этом заявил директор «Узатома» Азим Ахмедхаджаев на 70-й Генеральной конференции МАГАТЭ.

Также ведомство намерено заключить договоры о физической защите объекта и усилить подготовку специалистов. Господин Ахмедхаджаев подчеркнул, что Узбекистан остается надежным партнером МАГАТЭ и «готов расширять международное и региональное сотрудничество ради стабильного, чистого и безопасного будущего».

Контракт на строительство атомной электростанции малой мощности с участием «Росатома» был подписан в Ташкенте в мае 2024 года. Станция мощностью 330 МВт будет включать шесть реакторов. «Росатом» выступает генеральным подрядчиком.