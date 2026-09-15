В Саудовской Аравии нашли месторождение урана на 110 млн тонн
В Саудовской Аравии обнаружили крупные запасы ураносодержащей руды, сообщил министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман. Запасы месторождения оцениваются в 110 млн тонн. Об этом сообщает The National News.
Выступая на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, министр уточнил, что открытие сделано на проекте Джабаль Саид в районе города Медина. Геологические исследования выявили руду с высокой концентрацией урана и тяжелых редкоземельных элементов.
Разработка объекта входит в рамки американо-саудовского соглашения по гражданскому атому и защите, подписанного в июле. Одно из условий сделки — проведение исследований, которые могут привести к строительству американскими компаниями завода по обогащению урана в королевстве.
Объем ураносодержащей руды дает Саудовской Аравии ресурсную основу для собственного ядерного топливного цикла, но сам по себе не означает немедленного производства ядерного топлива или запуска завода. Значение американо-саудовского соглашения в том, что оно предусматривает для Эр-Рияда возможность самостоятельно обогащать уран и перерабатывать отработавшее топливо, а американские компании должны помогать развивать гражданскую ядерную программу.
Реализация этой конструкции зависит от процедур в США: конгрессменам отведено 90 дней на блокировку соглашения, иначе оно вступает в силу автоматически. Кроме того, по данным американских СМИ, Дональд Трамп настаивает, что Эр-Рияд изменил свою позицию по нормализации отношений с Израилем, и это может стать главным препятствием на пути ядерной сделки.