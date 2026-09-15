В Саудовской Аравии нашли месторождение урана на 110 млн тонн

В Саудовской Аравии обнаружили крупные запасы ураносодержащей руды, сообщил министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман. Запасы месторождения оцениваются в 110 млн тонн. Об этом сообщает The National News.

Выступая на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, министр уточнил, что открытие сделано на проекте Джабаль Саид в районе города Медина. Геологические исследования выявили руду с высокой концентрацией урана и тяжелых редкоземельных элементов.

Разработка объекта входит в рамки американо-саудовского соглашения по гражданскому атому и защите, подписанного в июле. Одно из условий сделки — проведение исследований, которые могут привести к строительству американскими компаниями завода по обогащению урана в королевстве.

Влад Никифоров