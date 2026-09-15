Финуправляющий экс-депутата не смог оспорить его сделки с криптовалютой в апелляции

Апелляция оставила без удовлетворения жалобу финансового управляющего экс-депутата законодательного собрания Прикамья Михаила Арзуманова на решение Арбитражного суда Пермского края. Это следует из данных картотеки. Заявитель пытался оспорить ряд операций должника на сумму почти 3 млн руб. с участниками криптобиржи Biance и обязать их вернуть деньги. Ранее первая инстанция установила, что средства сначала были переведены в криптовалюту, а затем в иностранную валюту и переданы господину Арзуманову. Управляющий же настаивал, что из-за непрозрачности криптоторговли факт возврата денег должнику не доказан, поэтому средства были скрыты от кредиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Арзуманов

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Михаил Арзуманов

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Спорные сделки были осуществлены Михаилом Арзумановым в 2023 году. Тогда он перечислил в общей сложности почти 3 млн руб. Татьяне и Ильясу Загитовым, а также Николаю Грушавину. Господа Загитовы являются мерчантами на бирже Binance и оказывают услуги по продаже и покупке криптовалюты USDT. По мнению финансового управляющего, в результате этих операций Михаил Арзуманов ничего не получил взамен. На тот момент у господина Арзуманова уже имелись подтвержденные судом неисполненные обязательства, а через несколько месяцев в отношении него была введена процедура банкротства. Как считает заявитель, действия должника были направлены на вывод денежных средств и в итоге нанесли ущерб кредиторам. Ответчики по спорам об оспаривании сделок с требованиями финансового управляющего не согласились.

Как указала апелляция, финансовый управляющий не представил доказательств того, что ответчик, принимая от должника оспариваемые платежи, мог знать о неудовлетворительном имущественном положении должника, а также о наличии у него других обязательств. Также, указал суд, ответчик не является заинтересованным лицом по отношению к господину Арзуманову. В итоге апелляционная инстанция тоже не усмотрела причинения вреда имущественным правам кредиторов и не удовлетворила требования заявителя.

Напомним, с заявлением о признании Михаила Арзуманова банкротом обратился действующий депутат законодательного собрания и экс-президент ФК «Амкар» Геннадий Шилов. Ему господин Арзуманов задолжал $4,1 млн и 33,1 млн руб., которые должник обязан вернуть по решению Свердловского райсуда. Михаил Арзуманов — внук первого избранного губернатора Прикамья Геннадия Игумнова, в 2016–2021 годах был депутатом Законодательного собрания Пермского края.