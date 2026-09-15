Мария Захарова проведет брифинг на фестивале молодежи в Екатеринбурге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проведет выездной брифинг на Международном фестивале молодежи (МФМ) в Екатеринбурге, сообщили в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Мария Захарова ответит на вопросы российских и иностранных СМИ по актуальным вопросам внешней политики. Общение с журналистами пройдет 15 сентября в «Екатеринбург-ЭКСПО».

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвуют 10 тыс. молодых людей из 191 страны, включая 5 тыс. представителей России и столько же зарубежных гостей в возрасте до 35 лет. Мероприятие посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а президент России Владимир Путин выступил с видеообращением для участников и гостей фестиваля.

Ирина Пичурина