Двухлетний мальчик погиб в ДТП в Малопургинском районе Удмуртии
Двухлетний мальчик погиб в дорожной аварии на федеральной трассе в Малопургинском районе Удмуртии. ДТП произошло вечером 14 сентября. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции республики.
Фото: ГАИ Удмуртии
По предварительной информации, около 20:40 на 304-м километре федеральной автодороги 32-летний водитель Mitsubishi не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди грузовика «Скания» с полуприцепом под управлением 51-летнего мужчины и столкнулся с ним.
В результате аварии двух пассажиров легкового автомобиля — двухлетнего мальчика и 32-летнюю женщину — доставили в медицинское учреждение. Ребенок от полученных травм скончался.
По данным Госавтоинспекции, мальчик перевозился с нарушением требований ПДД: без детского удерживающего устройства, на руках у матери на переднем пассажирском сиденье.