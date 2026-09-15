Двухлетний мальчик погиб в ДТП в Малопургинском районе Удмуртии

Двухлетний мальчик погиб в дорожной аварии на федеральной трассе в Малопургинском районе Удмуртии. ДТП произошло вечером 14 сентября. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ Удмуртии Фото: ГАИ Удмуртии

По предварительной информации, около 20:40 на 304-м километре федеральной автодороги 32-летний водитель Mitsubishi не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди грузовика «Скания» с полуприцепом под управлением 51-летнего мужчины и столкнулся с ним.

В результате аварии двух пассажиров легкового автомобиля — двухлетнего мальчика и 32-летнюю женщину — доставили в медицинское учреждение. Ребенок от полученных травм скончался.

По данным Госавтоинспекции, мальчик перевозился с нарушением требований ПДД: без детского удерживающего устройства, на руках у матери на переднем пассажирском сиденье.