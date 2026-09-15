Замминистра социальных отношений Челябинской области стала Елена Раевская

Первым заместителем министра социальных отношений Челябинской области назначена Елена Раевская. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Елена Раевская в 2007 году окончила Южно-Уральский госуниверситет по специальности «Экономист-менеджер». Работала в министерстве экономического развития региона с 2017 года. В 2019 году стала начальником управления инвестиционного развития, с 2020-го была заместителем министра, с 2023-го — первым заместителем. В 2024 году после смены руководителя ведомства работала в статусе исполняющей обязанности. В январе 2025-го с ней расторгли контракт.

Виталина Ярховска