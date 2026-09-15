Число столетних жителей в Японии впервые превысило 100 тысяч человек
Число жителей Японии в возрасте ста лет впервые превысило 100 тыс. человек, сообщает газета Yomiuri.
По данным японского Минздрава на 1 сентября, количество столетних японцев достигло 107677 человек, что на 7914 человек больше, чем в прошлом году.
Министерство ежегодно собирает эти данные в преддверии Дня уважения к пожилым людям, который отмечают 21 сентября. Рекордный показатель в данной возрастной категории обновляется в стране уже 56-й год подряд. В 1963 году, когда начали вести статистику, насчитывалось 153 долгожителя.
Почти 90% столетних жителей составляют женщины (94298). Самой старшей жительнице Киото Фуе Кисимото исполнилось 114 лет. Мужчин всего 13379 человек. Самым пожилым является 112-летний Хикару Като из города Кумамото.
Рост числа столетних жителей отражает не только увеличение продолжительности жизни, но и сдвиг возрастной структуры на фоне низкой рождаемости. В 2022 году доля населения трудоспособного возраста в Японии составляла 59%, а население сокращалось 14-й год подряд: рождений было 771 тыс., смертей — 1,56 млн. Поэтому увеличение числа самых пожилых жителей происходит одновременно с уменьшением группы, которая может обеспечивать экономику и социальную поддержку.
Для системы ухода это означает рост потребности в работниках. По оценкам правительства, к 2040 году Японии потребуются 2,72 млн социальных работников для ухода за пожилыми гражданами; уже дефицит рабочей силы заставляет бизнес привлекать сотрудников старше 65 лет.
Демографический баланс будет становиться еще более возрастным: к 2070 году, по прогнозам властей, население страны сократится до 87 млн человек, а доля жителей старше 65 лет достигнет 40%. На этом фоне рекордное число столетних — показатель одновременно высокой численности старших возрастов и ограниченности будущего трудового ресурса.