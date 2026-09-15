ФК «Челябинск» сыграл вничью с КАМАЗом

В очередном матче Первой лиги Чемпионата России по футболу футбольный клуб «Челябинск» в гостях встречался с КАМАЗом из Набережных Челнов.

Исход встречи решился в добавленное арбитром время. Сначала игрок хозяев Максим Лайкин на 93-й минуте открыл счет, а затем еще через две минуты полузащитник челябинцев Рамазан Гаджимурадов сравнял его. 1:1 гостевая ничья ФК «Челябинск», который после 10 туров занимает 15-е место в турнирной таблице и опережает зону вылета всего на одно очко.

Дмитрий Моргулес