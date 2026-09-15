«Бухта вдов» признана лучшим комедийным сериалом на «Эмми»

Сериал «Бухта вдов» стал победителем в номинации «Лучший комедийный сериал» на 78-й церемонии вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе. Кроме того, победы одержали исполнители главных и второстепенных ролей Мэттью Риз, Кейт О’Флинн и Стивен Рут. Хиро Мураи и Кэти Дипполд были отмечены за лучшую режиссуру и сценарий.

«Больница Питт» была признана лучшим драматическим сериалом. Актер Ноа Уайли забрал статуэтку за лучшую мужскую роль в проекте.

Награды в других категориях распределились следующим образом: