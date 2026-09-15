«Бухта вдов» признана лучшим комедийным сериалом на «Эмми»
Сериал «Бухта вдов» стал победителем в номинации «Лучший комедийный сериал» на 78-й церемонии вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе. Кроме того, победы одержали исполнители главных и второстепенных ролей Мэттью Риз, Кейт О’Флинн и Стивен Рут. Хиро Мураи и Кэти Дипполд были отмечены за лучшую режиссуру и сценарий.
«Больница Питт» была признана лучшим драматическим сериалом. Актер Ноа Уайли забрал статуэтку за лучшую мужскую роль в проекте.
Награды в других категориях распределились следующим образом:
- Драматические сериалы: лучшей актрисой признана Рэй Сихорн («Одна из многих»), а статуэтки за роли второго плана забрали Эллисон Дженни («Дипломатка») и Том Пелфри («Задание»). Награда за лучшую режиссуру досталась Солу Мецштайну («Медленные лошади»), а за сценарий — Винсу Гиллигану («Одна из многих»).
- Комедии: Джин Смарт одержала победу в номинации «Лучшая актриса» за роль в «Хитростях».
- Мини-сериалы: лучшим проектом признан «ГКС. Сент-Луис», за роли в котором наград удостоились Линда Карделлини и Дэвид Харбор. Лучшими актерами признаны Мэттью Риз («Чудовище внутри меня») и Салли Филд («Удивительно яркие создания»).
- Другие категории: лучшим реалити-соревнованием назвали «Предателей», лучшим ток-шоу — «Позднее шоу со Стивеном Кольбером». Посмертную награду за лучшую приглашенную роль в комедии получил Роб Райнер за сериал «Медведь».