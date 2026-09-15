Мерц назвал ближайшие месяцы решающими для конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает нужным продолжить поддержку Украины. По его мнению, «решающие моменты» российско-украинского военного конфликта «еще впереди».

«Скорее всего, решающие моменты — возможно, недели или месяцы — еще впереди, и речь пойдет о защите свободы и мира на нашем континенте... Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить нашу поддержку и убедить людей в том, что это отвечает нашим интересам»,— сказал господин Мерц на саммите ЕС (цитата по Stern).

В этом году Еврокомиссия утвердила очередной пакет военной помощи Украине на сумму €6,1 млрд. Деньги выделят в рамках кредита в €90 млрд, рассчитанного на 2026–2027 годы. Из них €60 млрд предназначены для военных нужд. В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците в бюджете страны на оборону в $27 млрд и попросил ЕС досрочно предоставить часть кредита. По данным The Washington Post, такой шаг стал неожиданностью для некоторых европейских стран.