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Мерц назвал ближайшие месяцы решающими для конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает нужным продолжить поддержку Украины. По его мнению, «решающие моменты» российско-украинского военного конфликта «еще впереди».

«Скорее всего, решающие моменты — возможно, недели или месяцы — еще впереди, и речь пойдет о защите свободы и мира на нашем континенте... Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить нашу поддержку и убедить людей в том, что это отвечает нашим интересам»,— сказал господин Мерц на саммите ЕС (цитата по Stern).

В этом году Еврокомиссия утвердила очередной пакет военной помощи Украине на сумму €6,1 млрд. Деньги выделят в рамках кредита в €90 млрд, рассчитанного на 2026–2027 годы. Из них €60 млрд предназначены для военных нужд. В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците в бюджете страны на оборону в $27 млрд и попросил ЕС досрочно предоставить часть кредита. По данным The Washington Post, такой шаг стал неожиданностью для некоторых европейских стран.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Продолжение европейской военной поддержки зависит не только от объема обещанных средств, но и от правил их расходования. В январе 2026 года, после одобрения процедуры предоставления займа, внутри ЕС разгорелся спор о том, может ли Украина самостоятельно решать, как тратить выделенные средства: Франция заняла жесткую позицию, настаивая на ограничении закупок американских вооружений в рамках пакета помощи.

Одновременно Германия, отвергая французский лозунг «покупай только европейское», продвигала собственную формулу — «покупай немецкое»: Берлин предложил предоставить преференции оборонным концернам тех стран ЕС, которые оказывают Украине наибольшую поддержку. Поэтому распределение помощи становится предметом переговоров между донорами: доступный Киеву ресурс может быть связан с тем, какие страны участвуют в поставках и чьи предприятия получают заказы.

Подобный спор о правилах учета поставок возникал и раньше: в феврале 2024 года Германия предлагала засчитывать стоимость оружия, поставляемого Украине на двусторонней основе, в счет своей доли планируемого фонда, что ряд стран расценил как угрозу резкого сокращения его общего объема. Политическое обещание поддержки в такой конструкции требует согласовать не только финансирование, но и порядок закупок и учета уже сделанных поставок.

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