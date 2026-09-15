Мерц назвал ближайшие месяцы решающими для конфликта на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает нужным продолжить поддержку Украины. По его мнению, «решающие моменты» российско-украинского военного конфликта «еще впереди».
«Скорее всего, решающие моменты — возможно, недели или месяцы — еще впереди, и речь пойдет о защите свободы и мира на нашем континенте... Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить нашу поддержку и убедить людей в том, что это отвечает нашим интересам»,— сказал господин Мерц на саммите ЕС (цитата по Stern).
В этом году Еврокомиссия утвердила очередной пакет военной помощи Украине на сумму €6,1 млрд. Деньги выделят в рамках кредита в €90 млрд, рассчитанного на 2026–2027 годы. Из них €60 млрд предназначены для военных нужд. В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците в бюджете страны на оборону в $27 млрд и попросил ЕС досрочно предоставить часть кредита. По данным The Washington Post, такой шаг стал неожиданностью для некоторых европейских стран.
Продолжение европейской военной поддержки зависит не только от объема обещанных средств, но и от правил их расходования. В январе 2026 года, после одобрения процедуры предоставления займа, внутри ЕС разгорелся спор о том, может ли Украина самостоятельно решать, как тратить выделенные средства: Франция заняла жесткую позицию, настаивая на ограничении закупок американских вооружений в рамках пакета помощи.
Одновременно Германия, отвергая французский лозунг «покупай только европейское», продвигала собственную формулу — «покупай немецкое»: Берлин предложил предоставить преференции оборонным концернам тех стран ЕС, которые оказывают Украине наибольшую поддержку. Поэтому распределение помощи становится предметом переговоров между донорами: доступный Киеву ресурс может быть связан с тем, какие страны участвуют в поставках и чьи предприятия получают заказы.
Подобный спор о правилах учета поставок возникал и раньше: в феврале 2024 года Германия предлагала засчитывать стоимость оружия, поставляемого Украине на двусторонней основе, в счет своей доли планируемого фонда, что ряд стран расценил как угрозу резкого сокращения его общего объема. Политическое обещание поддержки в такой конструкции требует согласовать не только финансирование, но и порядок закупок и учета уже сделанных поставок.