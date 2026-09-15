ФК «Урал» и «Шинник» сыграли вничью в матче 11-го тура Лиги Pari

Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с ярославским «Шинником» в матче 11-го тура Лиги Pari. Игра проходила в Ярославле и закончилась со счетом 1:1 (0:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

На последних минутах счет открыл полузащитник «Шинника» Илья Азявин, но вскоре нападающий ФК «Урал» Мартин Секулич его сравнял.

«Один из самых — да, наверное, не один, а самый худший матч провели. Поэтому будем разбираться, что и почему. И, конечно, не могу не отреагировать на судейство. В целом будем разбираться»,— сказал после игры главный тренер ФК «Урал» Сергей Юран.

У ФК «Урал» набрал 19 очков после 10 игр (одна игра в запасе), он занимает шестое место.

Следующий матч ФК «Урал» проведет 18 сентября в гостях у «Нефтехимика» (Нижнекамск).

Николай Яблонский