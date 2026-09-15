В Прикамье реализуется 28 приоритетных инвестпроектов с объемом инвестиций 104 млрд рублей

Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел заседание совета директоров промышленных предприятий города Перми, посвященное текущей ситуации в региональной промышленности, развитию кооперации и подготовке инженерных кадров. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

«Промышленность остается одним из ключевых направлений развития Пермского края,— отметил Дмитрий Махонин.— Мы видим хороший темп по промышленной кооперации: уже заключено 59 соглашений с индустриальными партнерами, растет число региональных поставщиков. При этом потенциал далеко не исчерпан. Наша задача — дальше совершенствовать меры поддержки, расширять кооперационные связи и помогать предприятиям выходить на новые рынки».

По словам вице-премьера — министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова, индекс промпроизводства в обрабатывающих отраслях региона составляет 103,6%. В Перми работают 44 крупных и 381 малое и среднее промышленные предприятия, успешно реализуется 28 приоритетных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 104 млрд руб. Еще два специальных инвестиционных контракта предусматривают вложения на 19,9 млрд руб. Одним из ключевых инструментов развития отрасли остается промышленная кооперация: в соответствующий реестр входят 638 компаний Пермского края, в том числе 415 предприятий Перми. С января по август 2026 года проведено 19 рабочих совещаний и научно-технических советов с потенциальными заказчиками.

Сегодня в Пермском крае действуют две краевые инженерные школы — «Нефтегазовый инжиниринг» в ПНИПУ и «Фотоника, новые материалы и приборостроение» в ПГНИУ. Кроме того, в ПНИПУ работает федеральная передовая инженерная школа «Высшая школа авиационного двигателестроения». На заседании отдельно представили опыт краевой инженерной школы «Фотоника, новые материалы и приборостроение». Ее индустриальными партнерами являются ПНППК, НПО «Искра», Пермский завод «Машиностроитель», УНИИКМ и другие компании. На площадках ПГНИУ и ПНППК создана лабораторная инфраструктура площадью около 700 кв. м, а портфель потенциальных задач от индустриальных партнеров превышает 60 НИОКР. В дальнейшем проект планируется развивать до уровня передовой инженерной школы.

Связующим звеном между вузами, наукой и предприятиями должен стать Межвузовский кампус Пермского края. На его учебной площадке площадью около 7 тысяч кв. м. разместятся лаборатории и НИОКР-центры краевых предприятий. Компании смогут размещать здесь собственные инженерные подразделения, формировать кадровый заказ и ставить технологические задачи межвузовским командам.

Также в ходе заседания были представлены результаты развития Пермской судоверфи. В 2024–2025 годах предприятие прошло масштабную модернизацию. За последние четыре года судоверфь построила 32 причальных сооружения, в том числе 24 остановочных комплекса Ecostation для речного электротранспорта в Москве. Сейчас строится круизное судно «Байкал».