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Бастрыкину доложат по делу о групповом нападении на подростка в Тюмени

В Тюмени возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст.213 УК РФ) после группового нападения на подростка, сообщили в управлении СКР по Тюменской области. Доклад ходе расследования представят главе СКР Александру Бастрыкину.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Согласно данным из СМИ, инцидент произошел 13 сентября во дворе дома в районе улицы Обдорской — нападение на несовершеннолетнего совершила группа подростков. Свои действия они засняли на видео.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ирина Пичурина

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