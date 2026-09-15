Бастрыкину доложат по делу о групповом нападении на подростка в Тюмени

В Тюмени возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст.213 УК РФ) после группового нападения на подростка, сообщили в управлении СКР по Тюменской области. Доклад ходе расследования представят главе СКР Александру Бастрыкину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Согласно данным из СМИ, инцидент произошел 13 сентября во дворе дома в районе улицы Обдорской — нападение на несовершеннолетнего совершила группа подростков. Свои действия они засняли на видео.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ирина Пичурина