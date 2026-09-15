Крупнейший НПЗ Африки выставил на продажу 3% акций

Владелец нигерийского нефтеперерабатывающих завода Dangote, одного из 10 крупнейших НПЗ в мире, миллиардер Алико Данготе предложил широкому кругу инвесторов выкупить долю в 3% акций завода. Сделка может принести до $2,1 млрд, сообщает BBC.

Первичное публичное размещение акций завода продлится месяц, минимальная сумма покупки составляет 10 акций, что равно около $4.

Средства, привлеченные за счет размещения акций, предназначены для увеличения производственных мощностей компании. Сейчас мощность нефтеперерабатывающего завода составляет 650 тыс. баррелей в сутки.

Нигерия — крупнейший производитель нефти в Африке. До открытия Dangote, большую часть топлива стране приходилось импортировать. Сейчас завод на 70% закрывает потребности Нигерии в топливе.

Влад Никифоров