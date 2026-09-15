Крупнейший НПЗ Африки выставил на продажу 3% акций
Владелец нигерийского нефтеперерабатывающих завода Dangote, одного из 10 крупнейших НПЗ в мире, миллиардер Алико Данготе предложил широкому кругу инвесторов выкупить долю в 3% акций завода. Сделка может принести до $2,1 млрд, сообщает BBC.
Первичное публичное размещение акций завода продлится месяц, минимальная сумма покупки составляет 10 акций, что равно около $4.
Средства, привлеченные за счет размещения акций, предназначены для увеличения производственных мощностей компании. Сейчас мощность нефтеперерабатывающего завода составляет 650 тыс. баррелей в сутки.
Нигерия — крупнейший производитель нефти в Африке. До открытия Dangote, большую часть топлива стране приходилось импортировать. Сейчас завод на 70% закрывает потребности Нигерии в топливе.
Смысл расширения Dangote Refinery — наращивать внутреннюю переработку сырья в стране, которая еще в 2021 году не располагала достаточными мощностями и была вынуждена импортировать бензин и другие нефтепродукты. Запущенный в 2024 году комплекс должен был изменить эту модель, превратив Нигерию в страну, полностью обеспечивающую себя продуктами переработки нефти.
Новые мощности будут развиваться на фоне ожидаемого роста нефтепереработки в Нигерии: через пять лет страна, по оценке Организации африканских производителей нефти, должна обеспечить почти 40% прироста мощностей в регионе, где ожидается запуск 39 заводов, более 80% из которых — новые проекты.
При этом дефицит переработки сохраняется на уровне всего континента: производство нефтепродуктов составляет 1,7 млн баррелей в сутки при потреблении 4,5 млн, а разница покрывается импортом, что ведет к оттоку валюты из стран Африки.