Лавров обсудит с иностранными послами «юридическую агрессию Запада»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на 13-м круглом столе для московского дипломатического корпуса. Тема встречи — «Украинский кризис. Юридическая агрессия Запада». Об этом сообщает «Интерфакс».
На мероприятие приглашено более 110 послов стран и представителей международных организаций.
По информации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на выступлении глава российского ведомства планирует рассказать о попытках Запада использовать международные органы правосудия и создать «псевдоюридические механизмы» для изъятия суверенных активов РФ.
Смысл спора — не только в том, можно ли заблокировать российские суверенные активы, а в том, допускает ли право переход от блокировки к конфискации. В оценке, опубликованной 6 июня 2024 года, назывались лишь три основания для конфискации государственных активов: одобрение Совета Безопасности ООН, решение Международного суда или послевоенное соглашение о репарациях. Тогда ни одно из этих оснований не было доступно.
Поэтому обсуждавшаяся в ЕС к 26 февраля 2025 года конструкция отделяла доход от самого актива: страны договорились направить Украине €50 млрд, полученные в виде налогов на доход от замороженных средств, тогда как Еврокомиссия не нашла законного способа конфисковать сами активы. Несколько стран ЕС выступили против конфискации, которую вновь обсуждали как инструмент переговоров о мире. Дополнительное ограничение связано с риском арбитража: договор 1989 года между СССР и Бельгийско-люксембургским экономическим союзом предусматривает компенсацию при экспроприации инвестиций и возможность международного разбирательства при нарушении этого принципа.