Лавров обсудит с иностранными послами «юридическую агрессию Запада»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Смысл спора — не только в том, можно ли заблокировать российские суверенные активы, а в том, допускает ли право переход от блокировки к конфискации. В оценке, опубликованной 6 июня 2024 года, назывались лишь три основания для конфискации государственных активов: одобрение Совета Безопасности ООН, решение Международного суда или послевоенное соглашение о репарациях. Тогда ни одно из этих оснований не было доступно.

Поэтому обсуждавшаяся в ЕС к 26 февраля 2025 года конструкция отделяла доход от самого актива: страны договорились направить Украине €50 млрд, полученные в виде налогов на доход от замороженных средств, тогда как Еврокомиссия не нашла законного способа конфисковать сами активы. Несколько стран ЕС выступили против конфискации, которую вновь обсуждали как инструмент переговоров о мире. Дополнительное ограничение связано с риском арбитража: договор 1989 года между СССР и Бельгийско-люксембургским экономическим союзом предусматривает компенсацию при экспроприации инвестиций и возможность международного разбирательства при нарушении этого принципа.