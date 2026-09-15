Сериал «Больница Питт» с Ноа Уайли получил пять «Эмми»
Актер Ноа Уайли получил «Эмми» за лучшую мужскую роль в медицинской драме «Больница Питт» (The Pitt) от HBO Max. Всего сериал получил пять наград в разных категориях.
Помимо награды за лучшую мужскую роль, «Больница Питт» получила «Эмми» как лучший драматический сериал. Кроме того, актер Эрнест Харден-младший получил статуэтку как лучший приглашенный актер. Еще две награды проект завоевал за лучший кастинг в драматическом сериале и за лучший пластический грим.
«Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом сериале получила Рэй Сихорн («Одна из многих»), а Эллисон Дженни была удостоена статуэтки за лучшую женскую роль второго плана в сериале Netflix «Дипломатка». Награда за лучшую мужскую роль в мини-сериале досталась Мэттью Ризу за проект «Чудовище внутри меня».
В основе «Больницы Питт» лежит необычный формат: действие происходит почти в режиме реального времени, каждая серия показывает один час из 15-часовой смены доктора Робби, который борется с хаосом в отделении травматологии. Это устройство подчеркивает непрерывность работы врачей и стало заметной частью замысла, направленного на реалистичное изображение их будней.
У сериала есть и прямая связь с классикой жанра: он наследует «Скорой помощи» (1994–2009), с которой его объединяют те же продюсеры и Ноа Уайли, 11 сезонов игравший в ней хирурга Джона Картера. В «Больнице Питт» Уайли не только исполняет главную роль, но и выступил одним из продюсеров. Однако эта преемственность неоднозначна: вдова Майкла Крайтона, создателя «Скорой помощи», подала в суд на студию «Уорнер Бразерс» и продюсеров «Больницы Питт», обвинив их в том, что они сняли сериал-клон и не указали Крайтона в титрах; сами создатели при этом настаивают, что сделали совершенно новый, оригинальный продукт.
Сочетание реального времени, акцента на буднях врачей и команды, выросшей из «Скорой помощи», во многом определило то, как сериал был воспринят зрителями и критиками.