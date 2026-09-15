Сериал «Больница Питт» с Ноа Уайли получил пять «Эмми»

Актер Ноа Уайли получил «Эмми» за лучшую мужскую роль в медицинской драме «Больница Питт» (The Pitt) от HBO Max. Всего сериал получил пять наград в разных категориях.

Помимо награды за лучшую мужскую роль, «Больница Питт» получила «Эмми» как лучший драматический сериал. Кроме того, актер Эрнест Харден-младший получил статуэтку как лучший приглашенный актер. Еще две награды проект завоевал за лучший кастинг в драматическом сериале и за лучший пластический грим.

«Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом сериале получила Рэй Сихорн («Одна из многих»), а Эллисон Дженни была удостоена статуэтки за лучшую женскую роль второго плана в сериале Netflix «Дипломатка». Награда за лучшую мужскую роль в мини-сериале досталась Мэттью Ризу за проект «Чудовище внутри меня».