США отменили ограничения на выбросы для угольных и газовых электростанций

Администрация США Дональда Трампа отменила правила, ограничивавшие выбросы парниковых газов от угольных и газовых электростанций. Об этом сообщает The Hill.

Решение Агентства по охране окружающей среды США (EPA) отменяет правило, принятое при бывшем президенте Джо Байдене. Оно требовало от существующих угольных и новых газовых ТЭС улавливать до 90% выбросов углекислого газа.

В ведомстве рассчитывают, что шаг позволит снизить цены на электроэнергию. В сумме экономия составит $310 млрд, добавили в пресс-службе EPA.

На энергетический сектор приходится четверть всех выбросов США. По оценкам экспертов из профильного института Нью-Йоркского университета, решение приведет к серьезному росту загрязнения атмосферы и угрожает тысячами дополнительных преждевременных смертей из-за экстремальной жары и лесных пожаров.