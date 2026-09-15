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США отменили ограничения на выбросы для угольных и газовых электростанций

Администрация США Дональда Трампа отменила правила, ограничивавшие выбросы парниковых газов от угольных и газовых электростанций. Об этом сообщает The Hill.

Решение Агентства по охране окружающей среды США (EPA) отменяет правило, принятое при бывшем президенте Джо Байдене. Оно требовало от существующих угольных и новых газовых ТЭС улавливать до 90% выбросов углекислого газа.

В ведомстве рассчитывают, что шаг позволит снизить цены на электроэнергию. В сумме экономия составит $310 млрд, добавили в пресс-службе EPA.

На энергетический сектор приходится четверть всех выбросов США. По оценкам экспертов из профильного института Нью-Йоркского университета, решение приведет к серьезному росту загрязнения атмосферы и угрожает тысячами дополнительных преждевременных смертей из-за экстремальной жары и лесных пожаров.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Отмена касается не только отдельного требования к уровню выбросов: документ, от которого отказалось EPA, служил правовой основой строгих экологических стандартов для угольных и газовых электростанций. Введенные при Джо Байдене правила предусматривали сокращение углеродных выбросов газовых и угольных ТЭС на 90% к 2032 году.

EPA заявило, что отмена стандартов сэкономит американским налогоплательщикам $1,3 трлн. Тем самым решение уменьшает регуляторные требования к традиционной генерации и убирает действовавшие ограничения на ее выбросы.

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