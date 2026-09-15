Генсекретарь ОДКБ допустил возможность диалога с НАТО

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков заявил, что организация не исключает возможности развития диалога с НАТО. Об этом он написал в своей статье для журнала «Национальная оборона».

По словам Таалатбека Масадыкова, ОДКБ сохраняет прагматичный подход, несмотря на то что предыдущие попытки наладить контакты с альянсом не были успешными.

Генсекретарь ОДКБ отметил, что организацию не может не беспокоить «воинственная риторика стран НАТО в адрес ряда государств — членов ОДКБ и создание военной инфраструктуры на границах с зоной ответственности организации».

Господин Масадыков назвал стратегическими интересами ОДКБ мир и условия для сотрудничества в евразийском регионе. По этой причине организация делает ставку на взаимодействие с традиционными международными партнерами — ООН, ШОС и СНГ, добавил он.