Генсекретарь ОДКБ допустил возможность диалога с НАТО
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков заявил, что организация не исключает возможности развития диалога с НАТО. Об этом он написал в своей статье для журнала «Национальная оборона».
По словам Таалатбека Масадыкова, ОДКБ сохраняет прагматичный подход, несмотря на то что предыдущие попытки наладить контакты с альянсом не были успешными.
Генсекретарь ОДКБ отметил, что организацию не может не беспокоить «воинственная риторика стран НАТО в адрес ряда государств — членов ОДКБ и создание военной инфраструктуры на границах с зоной ответственности организации».
Господин Масадыков назвал стратегическими интересами ОДКБ мир и условия для сотрудничества в евразийском регионе. По этой причине организация делает ставку на взаимодействие с традиционными международными партнерами — ООН, ШОС и СНГ, добавил он.
Возобновление контактов означало бы попытку перейти от спора о политическом статусе ОДКБ к обсуждению конкретных угроз и практических задач безопасности. В июле 2024 года постпред России при ОДКБ говорил, что Москва и организация неоднократно предлагали НАТО начать диалог по выстраиванию системы безопасности, но эти предложения не нашли встречного желания. В декабре 2025 года в российском МИД объясняли трудности тем, что альянс не хотел признавать Россию равноправным партнером и с трудом шел на открытый разговор даже по общим угрозам безопасности.
Со стороны ОДКБ ранее предлагались вполне конкретные направления сотрудничества: борьба с международным терроризмом и наркотрафиком, содействие восстановлению стабильности в Афганистане, совместное реагирование на природные и техногенные катастрофы, сотрудничество в сфере гражданского планирования, а также взаимопомощь в обеспечении безопасности и эвакуации официальных представителей и граждан в кризисных ситуациях.
При этом в НАТО не сочли необходимым институционально сближаться с ОДКБ и заявляли, что предпочитают сотрудничать с отдельными государствами постсоветского региона, а не с организацией, ведущую роль в которой играет Россия. Именно это расхождение — между предложениями организации и готовностью альянса работать с ней как с единым партнером — оставалось главным препятствием для прежних попыток диалога.