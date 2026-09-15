Суд в США заблокировал новые правила выдачи виз журналистам и студентам

Составлено ИИ-Ассистентъ

Предложенные Министерством внутренней безопасности США правила, временно заблокированные судом, вводили ограничения на срок пребывания для держателей виз категорий F, J и I — студентов, участников программ обмена и иностранных журналистов. Документы позволяли бы находиться в США только на срок действия программы или работы; журналисты могли бы въезжать не более чем на 240 дней, а гражданам Китая срок предлагалось ограничить 90 днями. После истечения срока визу можно было бы продлить, то есть пребывание становилось зависимым от административного решения о продлении. До определения даты вступления в силу решение должен был рассмотреть Конгресс.

Необходимость продления виз создавала риск того, что отдельным категориям заявителей статус не продлят. Экономические последствия сокращения притока иностранных студентов могли быть значительными: по подсчетам Международной ассоциации преподавателей высшего образования, с потерей иностранных студентов США лишались бы почти $45 млрд ежегодно — это не только плата за обучение, но и траты приезжих на проживание, питание, поездки и одежду.

Ужесточение визовых условий для иностранных студентов предпринималось и ранее: в мае 2025 года Госдепартамент США заявлял о работе с Министерством внутренней безопасности над отзывом виз китайских студентов, включая связанных с Коммунистической партией Китая или обучающихся профессиям, чувствительным с точки зрения национальной безопасности, а также об ужесточении критериев рассмотрения всех заявок на визы из КНР и Гонконга. Кроме того, в 2025 году федеральное правительство восстанавливало аннулированные визы более 1,8 тыс. иностранных студентов, лишенных разрешений на пребывание из-за незначительных проблем с законом, — по меньшей мере 50 судебных постановлений обязали администрацию отменить свои действия до обновления правил для держателей виз F1 и J1.