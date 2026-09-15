Суд в США заблокировал новые правила выдачи виз журналистам и студентам
Федеральный суд в США временно заблокировал введение новых правил выдачи виз иностранным журналистам, студентам и лицам, прибывающим по программам обмена. Об этом сообщает AFP.
Предварительный судебный запрет, вынесенный окружным судьей Деннисом Сэйлором за день до вступления нормы в силу, заморозил инициативу Министерства внутренней безопасности (МВБ).
Предложенные правила ограничивали срок пребывания иностранных студентов четырьмя годами вместо всего периода обучения, а журналистов — 240 днями вместо пяти лет (с сокращением до 90 дней для представителей СМИ из Китая). Иск против нововведений подала коалиция профсоюзов, объединяющая университеты, преподавателей и медиасферу. Следующее слушание по делу назначено на 2 октября.
«Возможности для злоупотреблений здесь огромны — в частности, очевидна вероятность того, что визы иностранных журналистов, критикующих правительство, просто не будут продлеваться»,— заявил судья Деннис Сэйлор.
Предложенные Министерством внутренней безопасности США правила, временно заблокированные судом, вводили ограничения на срок пребывания для держателей виз категорий F, J и I — студентов, участников программ обмена и иностранных журналистов. Документы позволяли бы находиться в США только на срок действия программы или работы; журналисты могли бы въезжать не более чем на 240 дней, а гражданам Китая срок предлагалось ограничить 90 днями. После истечения срока визу можно было бы продлить, то есть пребывание становилось зависимым от административного решения о продлении. До определения даты вступления в силу решение должен был рассмотреть Конгресс.
Необходимость продления виз создавала риск того, что отдельным категориям заявителей статус не продлят. Экономические последствия сокращения притока иностранных студентов могли быть значительными: по подсчетам Международной ассоциации преподавателей высшего образования, с потерей иностранных студентов США лишались бы почти $45 млрд ежегодно — это не только плата за обучение, но и траты приезжих на проживание, питание, поездки и одежду.
Ужесточение визовых условий для иностранных студентов предпринималось и ранее: в мае 2025 года Госдепартамент США заявлял о работе с Министерством внутренней безопасности над отзывом виз китайских студентов, включая связанных с Коммунистической партией Китая или обучающихся профессиям, чувствительным с точки зрения национальной безопасности, а также об ужесточении критериев рассмотрения всех заявок на визы из КНР и Гонконга. Кроме того, в 2025 году федеральное правительство восстанавливало аннулированные визы более 1,8 тыс. иностранных студентов, лишенных разрешений на пребывание из-за незначительных проблем с законом, — по меньшей мере 50 судебных постановлений обязали администрацию отменить свои действия до обновления правил для держателей виз F1 и J1.