MS NOW: Альтман встречался с Трампом для обсуждения растущих угроз ИИ

Президент США Дональд Трамп обсуждал с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом растущие возможности искусственного интеллекта (ИИ) на съезде Республиканской партии 10 сентября. Об этом сообщает MS NOW со ссылкой на источники.

По информации издания, встреча состоялась по инициативе господина Альтмана. После обсуждения Сэм Альтман, Илон Маск и глава Anthropic Дарио Амодеи призвали притормозить разработку ИИ ради внедрения мер безопасности.

Господин Трамп категорически отверг идею ограничений. По его словам, США не должны уступать Китаю в гонке технологий. По его мнению, ИИ принесет больше пользы, чем вреда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Горе от интеллекта».