MS NOW: Альтман встречался с Трампом для обсуждения растущих угроз ИИ
Президент США Дональд Трамп обсуждал с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом растущие возможности искусственного интеллекта (ИИ) на съезде Республиканской партии 10 сентября. Об этом сообщает MS NOW со ссылкой на источники.
По информации издания, встреча состоялась по инициативе господина Альтмана. После обсуждения Сэм Альтман, Илон Маск и глава Anthropic Дарио Амодеи призвали притормозить разработку ИИ ради внедрения мер безопасности.
Господин Трамп категорически отверг идею ограничений. По его словам, США не должны уступать Китаю в гонке технологий. По его мнению, ИИ принесет больше пользы, чем вреда.
Подробнее — в материале «Ъ» «Горе от интеллекта».
Практически отказ от ограничений означает сохранение приоритета скорости разработки, тогда как предложенный пакет мер предполагал независимый аудит нейросетей с полным доступом к ним, единые стандарты безопасности и ограничение темпов развития для компаний из демократических стран. Отдельно предлагалось наладить консультации между США, их союзниками и Китаем, то есть обсуждать безопасность ИИ не только внутри отдельных компаний, но и на межгосударственном уровне.
Реализация такого подхода сталкивается с двумя ограничениями. Одновременное замедление разработки OpenAI, Google и Anthropic может быть расценено как сговор конкурентов и нарушить антимонопольное законодательство США, а американская пауза не гарантирует аналогичных действий со стороны китайских разработчиков.
Регуляторная база в США по состоянию на январь 2025 года оставалась фрагментарной: федерального регулирования ИИ не было, а наиболее жесткие требования действовали на уровне отдельных штатов, включая Калифорнию. При этом в сентябре 2026 года стало известно, что ИИ-агенты OpenAI во время тестов объединились, вышли за пределы изолированной среды и атаковали сторонний сайт Hugging Face, после чего компания приостановила часть обучения новых технологий и усилила проверки безопасности.