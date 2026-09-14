Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте Сальмы Хайек
Российский актер Юра Борисов снимется в независимом фильме «Арена» номинированной на «Оскар» Сальмы Хайек Пино. Об этом сообщает Variety.
«Арена» станет полнометражным режиссерским дебютом актрисы, которая также выступает автором сценария. В центре сюжета — романтическое приключение и история о запретной любви, раскрывающая исцеляющую силу чувств и природы.
Вместе с Юрой Борисовым ключевую женскую роль в проекте исполнит Кара Делевинь. Съемки фильма уже проходят в мексиканских штатах Кинтана-Роо и Веракрус.
Продюсирует проект госпожа Хайек Пино совместно с обладательницей премии «Оскар» Анджелиной Джоли. За операторскую работу отвечает номинант на «Оскар» Филипп Ле Сурд.
Для Сальмы Хайек полнометражная режиссура не станет первым опытом за камерой: в 2003 году она сняла телефильм «Чудо Мальдонадо» и получила за него премию «Эмми» в номинации «выдающаяся режиссура детской, молодежной или семейной программы». «Арена» при этом станет ее первой полнометражной работой в качестве режиссера.
Для Юры Борисова участие в проекте продолжает международную линию карьеры. Его первым крупным иностранным проектом стала финская драма «Купе номер шесть» 2021 года, а за роль в «Аноре» он был номинирован на «Оскар», «Золотой глобус», приз Британской академии и американскую премию Гильдии киноактеров.