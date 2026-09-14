Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте Сальмы Хайек

Российский актер Юра Борисов снимется в независимом фильме «Арена» номинированной на «Оскар» Сальмы Хайек Пино. Об этом сообщает Variety.

«Арена» станет полнометражным режиссерским дебютом актрисы, которая также выступает автором сценария. В центре сюжета — романтическое приключение и история о запретной любви, раскрывающая исцеляющую силу чувств и природы.

Вместе с Юрой Борисовым ключевую женскую роль в проекте исполнит Кара Делевинь. Съемки фильма уже проходят в мексиканских штатах Кинтана-Роо и Веракрус.

Продюсирует проект госпожа Хайек Пино совместно с обладательницей премии «Оскар» Анджелиной Джоли. За операторскую работу отвечает номинант на «Оскар» Филипп Ле Сурд.