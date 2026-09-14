В Ульяновской области в столкновении «Гранты» и «Приоры» один человек погиб и четверо ранены

14 сентября в 12:10 на 62-м км автодороги Барыш—Инза—Карсун Инзенского района Ульяновской области столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Лада Приора», сообщила полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта» под управлением 19-летнего водителя, не имеющего водительских прав, столкнулся с автомобилем «Лада Приора» под управлением 39-летнего мужчины.

Водитель «Приоры» скончался на месте ДТП, в медицинское учреждение госпитализированы двое пассажиров его автомобиля (17-летний юноша и 30-летний мужчина), а также водитель и 21-летний пассажир «Гранты». Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Андрей Васильев, Ульяновск