ПОЭЗ «Ульяновск» вошла в пятерку лучших ОЭЗ России

По оценке Минэкономразвития РФ, портовая особая экономическая зона «Ульяновск» вошла в пятерку лучших в стране. Об этом в понедельник сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Глава региона отметил, что на территории ПОЭЗ работают 57 компаний. В этом году статус резидентов получили шесть предприятий, реализующих проекты по логистике, фармацевтике, автомобилестроению — для экономики региона это шесть млрд рублей инвестиций и 500 новых рабочих мест. В портфеле ПОЭЗ, по словам губернатора, еще 10 новых проектов, в том числе в сферах авиапрома, энергетики, химической промышленности, производства медицинских изделий.

Как пояснил гендиректор ПОЭЗ «Ульяновск» Олег Непочатов, региональная особая экономическая зона заняла пятое место из 31 ОЭЗ по итогам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон.

Гендиректор также отметил, что по итогам прошлого года показатель эффективности ПОЭЗ «Ульяновск», оцениваемый Минэкономразвития РФ, составил 94%, а за весь период работы — 80%. Оценка включает в себя объем привлеченных инвестиций, количество созданных рабочих мест, выручку резидентов, налоговые поступления, а также выполнение резидентами взятых на себя обязательств.

По состоянию на июнь этого года резидентами ПОЭЗ создано почти две тысячи рабочих мест, а общий объем инвестиций превысил 42 млрд руб., из них капитальные вложения — более 37 млрд руб. При этом выручка резидентов за весь период превысила 63 млрд руб.

Андрей Васильев, Ульяновск