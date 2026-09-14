В России впервые более чем за 30 лет разрешат свободную продажу противогазов
Противогазы поступят в свободную продажу в России с 1 марта 2027 года
Свободная продажа сертифицированных противогазов будет разрешена в России с 1 марта 2027 года, сообщает пресс-служба МЧС. Разрешающий их реализацию указ подписал президент Владимир Путин.
Речь идет о сертифицированных гражданских фильтрующих противогазах, в том числе детских, и камерах защитных детских. Продавать их в свободном доступе было запрещено с февраля 1992 года. В МЧС пояснили, что раньше утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания не было. «На рынке встречались низкокачественная продукция и контрафакт. Отчасти все это поступало из-за рубежа»,— указано в пресс-релизе ведомства.
Сейчас же МЧС разработало особенности технического регулирования, правительство определило порядок сертификации противогазов, а Минобороны совместно с МЧС — требования к качеству. Это позволит продавать противогазы в рознице, а также исключить появление на рынке контрафакта, заверили в ведомстве.
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