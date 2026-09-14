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Вулкан Этна выбросил пепел на высоту 4 км

Вулкан Этна на Сицилии выбросил столб пепла на высоту 4 км. Облако движется в южном направлении, в сторону аэропорта Катании. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV).

INGV выпустил для авиации красное предупреждение об опасности полетов — последний уровень тревоги. Аэропорт Катании приостановил работу, пишет AFP.

Активная фаза извержения Этны началась 30 июля. Тогда вулкан выбросил облако пепла на высоту примерно 7 км. С 6 августа аэропорт Катании закрывался на две недели из-за активности Этны.

Фотогалерея

Этна закрыла небо

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Фонтан лавы над одним из кратеров Этны. Нынешняя активная фаза началась 30 июля, когда в верхней части Валле-дель-Леоне на высоте около 2,7 тыс. м началось излияние лавы

Фонтан лавы над одним из кратеров Этны. Нынешняя активная фаза началась 30 июля, когда в верхней части Валле-дель-Леоне на высоте около 2,7 тыс. м началось излияние лавы

Фото: Giuseppe di Stefano / Reuters

Пассажиры, застрявшие в терминале аэропорта Винченцо Беллини в Катании после приостановки полетов из-за вулканического пепла. Зола может попасть в реактивные двигатели и привести к их остановке, поэтому полеты ограничивают даже при отсутствии угрозы населенным пунктам

Пассажиры, застрявшие в терминале аэропорта Винченцо Беллини в Катании после приостановки полетов из-за вулканического пепла. Зола может попасть в реактивные двигатели и привести к их остановке, поэтому полеты ограничивают даже при отсутствии угрозы населенным пунктам

Фото: Marco Restivo.Etna Walk / Reuters

Люди наблюдают за потоком лавы на склоне Этны. Вулкан считается одним из наиболее изученных и контролируемых в мире: на охраняемой ЮНЕСКО территории работают более 50 небольших сейсмических станций и научная обсерватория

Люди наблюдают за потоком лавы на склоне Этны. Вулкан считается одним из наиболее изученных и контролируемых в мире: на охраняемой ЮНЕСКО территории работают более 50 небольших сейсмических станций и научная обсерватория

Фото: Giuseppe Di Stefano / Etna Walk / Reuters

Лавовые потоки со стороны Мареневе близ Катании. Излияние лавы продолжалось одновременно с выбросами пепла

Лавовые потоки со стороны Мареневе близ Катании. Излияние лавы продолжалось одновременно с выбросами пепла

Фото: Salvatore Allegra / AP

Пепловый шлейф Этны над Катанией. Международный аэропорт города расположен примерно в 30 км южнее вулкана и регулярно ограничивает работу при изменении направления пеплового облака

Пепловый шлейф Этны над Катанией. Международный аэропорт города расположен примерно в 30 км южнее вулкана и регулярно ограничивает работу при изменении направления пеплового облака

Фото: Fabrizio Villa / Getty Images

Расплавленная лава внутри кратера Этны. Для авиации основную опасность создают не лавовые потоки, а мелкие частицы вулканического пепла, распространяющиеся на десятки и сотни километров

Расплавленная лава внутри кратера Этны. Для авиации основную опасность создают не лавовые потоки, а мелкие частицы вулканического пепла, распространяющиеся на десятки и сотни километров

Фото: Giuseppe di Stefano / Reuters

Пепел и вулканический пар над Этной на спутниковом снимке. Северный ветер перенес небольшое количество пепла до Мальты и побережья Северной Африки

Пепел и вулканический пар над Этной на спутниковом снимке. Северный ветер перенес небольшое количество пепла до Мальты и побережья Северной Африки

Фото: European Union / Copernicus Sentinel-2 / Handout / Reuters

Пассажиры ожидают возобновления полетов в аэропорту Катании. Воздушную гавань закрывали пять дней подряд — это самый продолжительный связанный с Этной авиационный кризис с 2002 года

Пассажиры ожидают возобновления полетов в аэропорту Катании. Воздушную гавань закрывали пять дней подряд — это самый продолжительный связанный с Этной авиационный кризис с 2002 года

Фото: Matteo Minnella / Reuters

Выброс лавы под шлейфом вулканических газов. К утру 15 августа вулканическая дрожь и инфразвуковая активность почти прекратились, лавовое поле начало частично остывать

Выброс лавы под шлейфом вулканических газов. К утру 15 августа вулканическая дрожь и инфразвуковая активность почти прекратились, лавовое поле начало частично остывать

Фото: Giuseppe di Stefano / Reuters

Пассажиры загружают багаж в автобус у аэропорта Катании. За 6–12 августа отменили 36% почти из 2 тыс. запланированных рейсов на прилет, более 600 перенаправили в другие аэропорты Сицилии и Калабрии

Пассажиры загружают багаж в автобус у аэропорта Катании. За 6–12 августа отменили 36% почти из 2 тыс. запланированных рейсов на прилет, более 600 перенаправили в другие аэропорты Сицилии и Калабрии

Фото: Matteo Minnella / Reuters

Поток раскаленной лавы спускается по склону Этны. История вулкана насчитывает около 500 тыс. лет, а письменные свидетельства его активности охватывают не менее 2,7 тыс. лет

Поток раскаленной лавы спускается по склону Этны. История вулкана насчитывает около 500 тыс. лет, а письменные свидетельства его активности охватывают не менее 2,7 тыс. лет

Фото: Giuseppe Di Stefano / Etna Walk / Reuters

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Фонтан лавы над одним из кратеров Этны. Нынешняя активная фаза началась 30 июля, когда в верхней части Валле-дель-Леоне на высоте около 2,7 тыс. м началось излияние лавы

Фото: Giuseppe di Stefano / Reuters

Пассажиры, застрявшие в терминале аэропорта Винченцо Беллини в Катании после приостановки полетов из-за вулканического пепла. Зола может попасть в реактивные двигатели и привести к их остановке, поэтому полеты ограничивают даже при отсутствии угрозы населенным пунктам

Фото: Marco Restivo.Etna Walk / Reuters

Люди наблюдают за потоком лавы на склоне Этны. Вулкан считается одним из наиболее изученных и контролируемых в мире: на охраняемой ЮНЕСКО территории работают более 50 небольших сейсмических станций и научная обсерватория

Фото: Giuseppe Di Stefano / Etna Walk / Reuters

Лавовые потоки со стороны Мареневе близ Катании. Излияние лавы продолжалось одновременно с выбросами пепла

Фото: Salvatore Allegra / AP

Пепловый шлейф Этны над Катанией. Международный аэропорт города расположен примерно в 30 км южнее вулкана и регулярно ограничивает работу при изменении направления пеплового облака

Фото: Fabrizio Villa / Getty Images

Расплавленная лава внутри кратера Этны. Для авиации основную опасность создают не лавовые потоки, а мелкие частицы вулканического пепла, распространяющиеся на десятки и сотни километров

Фото: Giuseppe di Stefano / Reuters

Пепел и вулканический пар над Этной на спутниковом снимке. Северный ветер перенес небольшое количество пепла до Мальты и побережья Северной Африки

Фото: European Union / Copernicus Sentinel-2 / Handout / Reuters

Пассажиры ожидают возобновления полетов в аэропорту Катании. Воздушную гавань закрывали пять дней подряд — это самый продолжительный связанный с Этной авиационный кризис с 2002 года

Фото: Matteo Minnella / Reuters

Выброс лавы под шлейфом вулканических газов. К утру 15 августа вулканическая дрожь и инфразвуковая активность почти прекратились, лавовое поле начало частично остывать

Фото: Giuseppe di Stefano / Reuters

Пассажиры загружают багаж в автобус у аэропорта Катании. За 6–12 августа отменили 36% почти из 2 тыс. запланированных рейсов на прилет, более 600 перенаправили в другие аэропорты Сицилии и Калабрии

Фото: Matteo Minnella / Reuters

Поток раскаленной лавы спускается по склону Этны. История вулкана насчитывает около 500 тыс. лет, а письменные свидетельства его активности охватывают не менее 2,7 тыс. лет

Фото: Giuseppe Di Stefano / Etna Walk / Reuters

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Для авиации красное предупреждение означает практическое ограничение полетов из-за пеплового облака, а не оценку угрозы для жителей. Мелкие частицы пепла могут распространяться на десятки и сотни километров, попадать в реактивные двигатели и приводить к их остановке, поэтому воздушное движение ограничивают даже при отсутствии опасности для населенных пунктов.

Аэропорт Катании расположен примерно в 30 км южнее Этны и регулярно ограничивает работу, когда меняется направление пеплового облака. Риск связан не только с полетами в загрязненной атмосфере: 5 июля 2024 года аэропорт на несколько часов эвакуировали после того, как взлетно-посадочную полосу частично засыпало пеплом; в 2021 году его работу также приостанавливали из-за облака пепла и дыма.

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