Вулкан Этна выбросил пепел на высоту 4 км

Вулкан Этна на Сицилии выбросил столб пепла на высоту 4 км. Облако движется в южном направлении, в сторону аэропорта Катании. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV).

INGV выпустил для авиации красное предупреждение об опасности полетов — последний уровень тревоги. Аэропорт Катании приостановил работу, пишет AFP.

Активная фаза извержения Этны началась 30 июля. Тогда вулкан выбросил облако пепла на высоту примерно 7 км. С 6 августа аэропорт Катании закрывался на две недели из-за активности Этны.