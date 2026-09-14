Вулкан Этна выбросил пепел на высоту 4 км
Вулкан Этна на Сицилии выбросил столб пепла на высоту 4 км. Облако движется в южном направлении, в сторону аэропорта Катании. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV).
INGV выпустил для авиации красное предупреждение об опасности полетов — последний уровень тревоги. Аэропорт Катании приостановил работу, пишет AFP.
Активная фаза извержения Этны началась 30 июля. Тогда вулкан выбросил облако пепла на высоту примерно 7 км. С 6 августа аэропорт Катании закрывался на две недели из-за активности Этны.
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Для авиации красное предупреждение означает практическое ограничение полетов из-за пеплового облака, а не оценку угрозы для жителей. Мелкие частицы пепла могут распространяться на десятки и сотни километров, попадать в реактивные двигатели и приводить к их остановке, поэтому воздушное движение ограничивают даже при отсутствии опасности для населенных пунктов.
Аэропорт Катании расположен примерно в 30 км южнее Этны и регулярно ограничивает работу, когда меняется направление пеплового облака. Риск связан не только с полетами в загрязненной атмосфере: 5 июля 2024 года аэропорт на несколько часов эвакуировали после того, как взлетно-посадочную полосу частично засыпало пеплом; в 2021 году его работу также приостанавливали из-за облака пепла и дыма.