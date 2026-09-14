США ввели санкции против ВТБ из-за связи с Ираном

Составлено ИИ-Ассистентъ

Механизм здесь — вторичные санкции: OFAC применяет их к организациям и другим участникам, которых считает помогающими Ирану зарабатывать на экспорте нефти или приобретать ядерные и ракетные технологии. Включение в список означает не только обвинение в нарушении ограничений, но и то, что Вашингтон усматривает связь банка с операциями такого рода.

Для OFAC важна не только юридическая форма сделки, но и экономическая реальность: формальная передача активов или прав другому лицу не снимает ограничений, если контроль, выгода или интерес фактически сохраняются у подсанкционного владельца. Это создает для участников подобных операций риск самостоятельного включения в санкционные списки, даже если сделка внешне оформлена через третьих лиц.