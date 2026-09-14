Каллас заявила о потребности ЕС в ледоколах

Глава евродипломатии Кая Каллас признала потребность Евросоюза во флоте ледоколов из-за текущих геополитических и климатических вызовов. Об этом она заявила на пресс-конференции по случаю Арктического саммита ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава евродипломатии Кая Каллас

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ Глава евродипломатии Кая Каллас

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

«Учитывая текущую геополитическую ситуацию и изменение климата, которое открывает морские пути, нам нужно больше ледоколов»,— сказала госпожа Каллас. По словам главы евродипломатии, у Финляндии есть опыт в строительстве ледоколов, однако для их покупки ЕС обратится к тем, «кто предложит лучшую сделку».

В соцсети X Кая Каллас также отметила необходимость укрепления позиций Евросоюза в Арктике из-за наращивания активности в регионе России и Китая. Безопасность Арктики она связала с безопасностью Европы. Страны-члены объединения, подчеркнула госпожа Каллас, должны принимать меры для противостояния этим вызовам.

Сегодня 12 европейских стран, включая Францию и Германию, призвали ЕС к расширению военного присутствия в Арктике. В совместном заявлении по итогам саммита указано, что Россия представляет долгосрочную угрозу для безопасности Европы и необходимо коллективно усиливать военное присутствие в регионе.