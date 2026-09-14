Каллас заявила о потребности ЕС в ледоколах
Глава евродипломатии Кая Каллас признала потребность Евросоюза во флоте ледоколов из-за текущих геополитических и климатических вызовов. Об этом она заявила на пресс-конференции по случаю Арктического саммита ЕС.
Глава евродипломатии Кая Каллас
Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ
«Учитывая текущую геополитическую ситуацию и изменение климата, которое открывает морские пути, нам нужно больше ледоколов»,— сказала госпожа Каллас. По словам главы евродипломатии, у Финляндии есть опыт в строительстве ледоколов, однако для их покупки ЕС обратится к тем, «кто предложит лучшую сделку».
В соцсети X Кая Каллас также отметила необходимость укрепления позиций Евросоюза в Арктике из-за наращивания активности в регионе России и Китая. Безопасность Арктики она связала с безопасностью Европы. Страны-члены объединения, подчеркнула госпожа Каллас, должны принимать меры для противостояния этим вызовам.
Сегодня 12 европейских стран, включая Францию и Германию, призвали ЕС к расширению военного присутствия в Арктике. В совместном заявлении по итогам саммита указано, что Россия представляет долгосрочную угрозу для безопасности Европы и необходимо коллективно усиливать военное присутствие в регионе.
В январе 2026 года Кая Каллас призвала решать вопросы, связанные с Гренландией, внутри НАТО, чтобы не отвлекаться от конфликта на Украине. Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп в начале января объявил о намерении установить контроль над Гренландией. Восемь европейских стран в ответ направили туда несколько десятков военнослужащих.
Позднее, в том же январе 2026 года, Кая Каллас заявила об ухудшении отношений Евросоюза и США, хотя и исключила прекращение сотрудничества. Она отметила, что отношения «уже не так хороши, как раньше», а также подчеркнула необходимость взаимодействия для урегулирования ситуации в секторе Газа и борьбы с боевиками.
В марте 2026 года Каллас объявила о расширении военно-морской миссии Евросоюза Aspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане дополнительными кораблями. Усиление миссии связано с возросшим количеством запросов на защиту и необходимостью повышения уровня безопасности на море в регионе.