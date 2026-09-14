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Средняя ставка по вкладам крупнейших банков России выросла до 12,95%

Средняя ставка в топ-10 банков составила 12,95% за первую декаду сентября

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам без дополнительных условий в десяти крупнейших российских банках выросла на 0,05 п. п. и составила 12,95% годовых. Показатель снова начал расти после паузы на отметке в 12,9% во второй и третьей декадах августа.

Доходность по вкладам сроком дольше одного года выросла до 11,43% годовых (на 0,14 п. п.) относительно третьей декады августа. Средняя ставка по вкладам на срок до трех месяцев выросла до 12,45% годовых (на 0,13 п. п.), от трех до шести месяцев — до 12,76% годовых (на 0,06 п .п.), от шести месяцев до года — до 12,53% годовых (на 0,01 п. п.).

В расчет включены вклады в рублях в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Россельхозбанке, «Почта банке», «Московском кредитном банке», Т-Банке, ПСБ и Совкомбанке. Самый высокий уровень средней максимальной ставки по вкладам составил 22,28% годовых (вторая декада декабря 2024 года), самый низкий — 4,33% годовых (первая декада октября 2020 года).

Составлено ИИ-Ассистентъ

Средняя максимальная ставка — это не средняя доходность всех вкладов на рынке. В расчет берут максимальные ставки по продуктам, доступным всем клиентам, без учета капитализации процентов и других дополнительных требований. Поэтому изменение показателя отражает движение верхней границы стандартных предложений крупнейших банков.

Для банков этот показатель важен не только как статистика: Банк России использует его как ориентир, рекомендуя привлекать средства населения по ставке не выше этого уровня плюс 2 процентных пункта. Рост индикатора тем самым расширяет ориентир для депозитных ставок, хотя сам по себе не означает, что все вклады стали доходнее на такую же величину.

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