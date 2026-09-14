Россияне оценили агитацию партий к выборам в Госдуму
60% россиян видели агитационные материалы партий к предстоящим выборам в Госдуму. Это следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, представленных на круглом столе Экспертного института социальных исследований. Всероссийский инициативный телефонный опрос 1,6 тыс. респондентов был проведен 12 сентября, максимальная погрешность не превышает 2,5%.
Агитацию «Единой России» заметили 46% опрошенных. Агитматериалы КПРФ, «Новых людей» и ЛДПР видели 24%, 21% и 20% соответственно, а «Справедливой России» — 16%.
Из непарламентских партий лучше всего разошлась агитация Партии пенсионеров (5%). Агитпродукцию «Зеленых», «Коммунистов России» и «Родины» заметили по 4% респондентов, Партии прямой демократии — 1%. В том, что буклеты, плакаты и ролики прошли мимо них, призналась треть опрошенных.
Заметность агитации показывает, сталкивался ли респондент с партийным сообщением, но сама по себе не означает ни поддержки партии, ни готовности проголосовать за нее. Политический эффект кампании нельзя свести к одному этому показателю: социолог Михаил Мамонов называл эффективную информационную кампанию лишь одной из причин возможного результата «Единой России» наряду с другими факторами.
Охват зависит и от устройства самой кампании. Бесплатное эфирное время для агитации и дебатов распределяется жеребьевкой, а формат таких выступлений определяют телеканалы и радиостанции, поэтому заметность сообщения зависит не только от присутствия партии в эфире, но и от условий, в которых аудитория его получает.