Генсек НАТО отказался раскрыть «секретные способы» противодействия России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил наличие у альянса различных вариантов ответа на действия России, часть из которых остается секретной. Об этом он заявил в интервью Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Omar Havana / AP Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Omar Havana / AP

«Мы просто не можем всегда рассказывать вам, в чем они заключаются. Поэтому некоторые из них будут публичными, а некоторые нет»,— уточнил господин Рютте. Генсек НАТО добавил, что альянс продолжит поддерживать Украину.

По данным Politico, страны НАТО пока не собираются принимать жесткие меры в отношении России. Как уточнил один из высокопоставленных дипломатов альянса, нынешняя стратегия заключается в том, чтобы «сохранять спокойствие и продолжать действовать».

Кроме того, пишет Politico, внутри НАТО обсуждают возможные основания для применения статьи 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную оборону в случае атаки на любого члена альянса. Однако пока единого мнения по этому вопросу нет, поскольку союзники опасаются эскалации конфликта, рассказал один из восточноевропейских дипломатов.

Альянс также рассматривает меры по усилению защиты критической инфраструктуры и требует, чтобы страны-члены НАТО более подробно отчитывались о расходах на гражданскую готовность, отмечает Politico. Планы к 2035 году предусматривают выделение части бюджета на эти цели на основании обязательства тратить 1,5% ВВП на оборону.