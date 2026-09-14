Генсек НАТО отказался раскрыть «секретные способы» противодействия России
Рютте: у НАТО есть секретные способы противодействия России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил наличие у альянса различных вариантов ответа на действия России, часть из которых остается секретной. Об этом он заявил в интервью Politico.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Фото: Omar Havana / AP
«Мы просто не можем всегда рассказывать вам, в чем они заключаются. Поэтому некоторые из них будут публичными, а некоторые нет»,— уточнил господин Рютте. Генсек НАТО добавил, что альянс продолжит поддерживать Украину.
По данным Politico, страны НАТО пока не собираются принимать жесткие меры в отношении России. Как уточнил один из высокопоставленных дипломатов альянса, нынешняя стратегия заключается в том, чтобы «сохранять спокойствие и продолжать действовать».
Кроме того, пишет Politico, внутри НАТО обсуждают возможные основания для применения статьи 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную оборону в случае атаки на любого члена альянса. Однако пока единого мнения по этому вопросу нет, поскольку союзники опасаются эскалации конфликта, рассказал один из восточноевропейских дипломатов.
Альянс также рассматривает меры по усилению защиты критической инфраструктуры и требует, чтобы страны-члены НАТО более подробно отчитывались о расходах на гражданскую готовность, отмечает Politico. Планы к 2035 году предусматривают выделение части бюджета на эти цели на основании обязательства тратить 1,5% ВВП на оборону.
Публичный механизм ответа НАТО не сводится к одному заранее объявленному шагу. При угрозе союзник может запросить консультации по статье 4, тогда как статья 5 связана с принципом коллективной обороны; для силовых действий против российского самолета-нарушителя Марк Рютте называл отдельный порог — опасность или злой умысел должны быть очевидны.
Различие между этими уровнями проявилось в сентябре 2025 года после залета беспилотников в воздушное пространство Польши: Варшава добилась консультаций по статье 4, но призыв задействовать статью 5 не получил поддержки президента страны. Тем самым публичная практика показывает, что обсуждение угрозы и коллективной обороны может оставаться разными этапами реакции.
Еще одно ограничение связано с возможностями обороны: в июне 2025 года Рютте говорил о необходимости увеличить силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО на 400% для эффективного сдерживания. Поэтому часть ответа альянса может заключаться не только в объявлении мер, но и в наращивании средств, которые должны сделать их осуществимыми.