Двое бегунов умерли во время полумарафона Great North Run в Англии

Во время полумарафона Great North Run в Англии двое мужчин в возрасте 25 лет скончались на дистанции. Об этом сообщают Би-би-си и Sky со ссылкой на организаторов.

Молодые люди потеряли сознание во время забега от Ньюкасла до Саут-Шилдса. Им пытались оказать первую помощь, но спасти не смогли. Причины смерти бегунов пока официально не известны.

«Все, кто принимал участие в организации забега Great North Run, выражают искренние соболезнования семьям и друзьям двух участников. Мы продолжаем оказывать поддержку их семьям в это невероятно трудное время, и наши мысли обращены ко всем, кто любил и знал их»,— указано в заявлении организаторов.

В этом году в забеге участвовали около 63 тыс. человек, среди которых был премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Следующий, 46-й полумарафон запланирован на 12 сентября 2027 года.