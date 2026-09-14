Бизнес плетет оборону

Угроза воздушной опасности вызвала в Прикамье резкий рост на рынке инженерной защиты. В регионе развернули деятельность не менее десяти местных и иногородних производителей антидроновых конструкций на основе сетей из различных материалов. Их стоимость варьируется от 50 руб. до 2,1 тыс. руб. за квадратный метр. Предложение по усилению мер безопасности растет на фоне решения, которое обязывает ряд предприятий самостоятельно принимать меры по защите от атак. Эксперты отмечают, что выбор конструкции зависит от типа БПЛА и особенностей объекта, а гарантировать полную защиту от ударов дронов не может ни одно из решений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно открытым данным, на сегодняшний день в Прикамье действует около десяти юрлиц по производству и проектированию систем пассивной защиты от беспилотников. Так, защиту на основе сетей из капрона и полипропилена предлагает к продаже компания «Сетка капрон». Стоимость изделий варьируется от 65 до 789 руб. за 1 кв. м. Пермское ООО «Терра-М» создает варианты противодроновых сеток двойного кручения от 200 руб. за 1 кв. м. На сайте компании указано, что бригада из четырех человек может возвести за одну рабочую смену до 100 пог. м вертикального барьера при наличии подготовительных опор. Завод «Сиберг», согласно официальному сайту, также начал производство антидроновых защитных сеток для зданий, сооружений и нефтеперерабатывающих заводов. Стоимость 1 кв. м такой сетки достигает 2,1 тыс. руб. Завод «Гранза» предлагает конструкции для защиты от БПЛА для объектов ТЭК и промышленности, железных дорог, аэропортов, жилых домов, сельскохозяйственных и других объектов.

В основе подавляющего большинства предлагаемых инженерных решений — использование сетей из различного материала. Как следует из открытых источников, большинство участников рынка готовы разработать проект защитной конструкции под конкретные объекты: от промышленных предприятий до частных домов.

Среди участников пермского рынка антидроновых конструкций есть и компании из других регионов. Например, ООО «Строительные инновации», зарегистрированное в Республике Татарстан, предлагает пермским заказчикам антидроновую защиту от 50 руб. за 1 кв. м. Согласно официальному сайту еще одного производителя противодроновых конструкций, свердловского ООО «Мелдана СБ», при проектировании учитывается целый ряд факторов. Это среда объекта защиты, включая наличие высокого напряжения, горючих паров и агрессивной химии на его территории, климатические условия эксплуатации и требования пожарной безопасности. «Мелдана СБ» изготавливает сетки из стали двойного кручения, полиамида, полипропилена, арамида и сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Согласно данным сайта, для возведения типовой антидроновой сетки для объекта длиной 75 м, шириной 30 м и высотой 40 м понадобится от 26,2 до 36,6 млн руб.

На письменные запросы «Ъ-Прикамье» об уровне востребованности средств защиты предприятиями в компаниях не ответили.

Масштабную работу по созданию дополнительных мер защиты от ударов БПЛА российские компании развернули на фоне ударов по промышленным объектам. Стоит отметить, что 24 августа был подписан указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры». Документ позволяет вводить временное государственное управление на предприятиях в случае недостаточных мер безопасности. Как ранее отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, создание указа объясняется недостаточным вниманием со стороны собственников к защите предприятий от дронов.

Совладелец ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Дмитрий Пищальников говорит, что его предприятие не производит защитных конструкций от БПЛА, хотя «чисто теоретически» часть продукции завода может использоваться для этих целей. «По сути, антидроновая сетка — это изделие, способное остановить беспилотник. Единого стандарта, как я понимаю, нет,— размышляет господин Пищальников.— Гипотетически для этих целей могут использоваться как синтетические, так и металлические сетки, весь вопрос — для противодействия каким типам дронов создаются защитные сооружения».

По мнению эксперта, универсальных решений пока нет, поскольку для противодействия ударам FPV-дронов конструкции должны обладать одними характеристиками, а для защиты от БПЛА самолетного типа — другими. «Думаю, производственники, которые работают по этой тематике, могут ско­оперироваться с учеными и попытаться создать сеть, которая защитит от двух-трех типов дронов. Впрочем, стопроцентной безопасности никакое сооружение гарантировать не сможет»,— считает Дмитрий Пищальников.

Собеседник на одном из промпредприятий региона отмечает, что в последнее время на рынок вышли «десятки, если не сотни компаний», которые предлагают услуги по пассивной защите объектов от дронов. «Если говорить о технической стороне вопроса, то на государственном уровне разработаны, можно сказать, рекомендации по обеспечению защиты,— говорит он.— Но, полагаю, большинство тех, кто пытается работать в этой сфере, понятия о них не имеют. Когда спрашиваешь, будете ли вы отвечать, если, несмотря на наличие конструкции, удар пройдет, они разводят руками».

Анастасия Леонтьева