Хоккеисты «Лады» одержали первую победу в текущем сезоне КХЛ

В понедельник, 14 сентября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала минское «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В составе хозяев две шайбы забил Райли Савчук. По разу отличились Никита Сетдиков и Никита Михайлов.

«Лада» одержала первую победу в текущем сезоне. Тольяттинская команда с четырьмя очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Минское «Динамо» с тремя баллами находится на девятой позиции.

Следующий матч «Лада» проведет 16 сентября в Тольятти. Соперником будет астанинский «Барыс».

Андрей Сазонов