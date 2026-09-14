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Очереди дотянулись до октября

Как лимиты на АЗС парализуют жизнь в Санкт-Петербурге

Дефицит бензина в Ленобласти продлится минимум до начала октября 2026 года. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По его словам, сейчас речь о том, чтобы удовлетворить потребности в топливе хотя бы в пределах 20-30 литров на руки в день:

«Сейчас многие вертикально интегрированные компании ввели лимиты на топливо. И эти лимиты, конечно же, создают очереди на АЗС. Кроме того, из-за того, что небольшие компании практически прекратили свою работу, очереди не разгружаются.

Хочу сказать, что мы видим свет в конце тоннеля.

Мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта. Сегодня по нашей просьбе несколько крупных нефтяных компаний приняли решение увеличить поставки бензина на свои АЗС в Ленинградской области, некоторые даже в два раза, чтобы закрыть перебои других компаний, чьи заводы стоят на ремонте.

Цены на бензин остановили снижение ставки

Мы совместно прорабатываем варианты снижения пиковой нагрузки, рассматриваем возможность введения заправки по четным-нечетным номерам через день. Пока наша цель — удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 л в день. О чем я прошу? О спокойствии и солидарности, понимании, особенно у тех, кто пытается создать запасы впрок».

Лимиты вступили в силу 14 сентября. А проблемы с топливом обострились на прошлой неделе после того, как в конце августа крупнейший НПЗ на Северо-Западе страны «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) оказался под атакой БПЛА. Что на самом деле поможет региону, ответил аналитик топливного рынка Кирилл Родионов:

«Текущего объема предложения недостаточно для полноценного снабжения внутреннего рынка. Единственным выходом может быть только ввоз топлива из других регионов России, где сохраняется более-менее стабильный выпуск, возможно, с использованием областных бюджетных средств, возможно, потребуются федеральные субсидии.

Других решений здесь быть не может, и нормирование может только определенным образом устаканить ситуацию с очередями на тех или иных АЗС. Плюсом для Ленинградской области является то, что это регион развитой портовой инфраструктуры, поэтому неслучайно регуляторы рассчитывают импортный паритет по индийскому бензину с привязкой к отгрузкам в порту Санкт-Петербург.

Полная картина видна только федеральным регуляторам и региональным властям. Мы можем делать косвенные выводы по динамике доступности топлива в тех или иных регионах, по динамике выбытия мощностей. Другое дело, что в российской административной культуре принято делать более оптимистичные публичные заявления. В любом случае риски недопоставок топлива в тех или иных регионах будут сохраняться до тех пор, пока не будет обеспечена полная гарантия безопасности для НПЗ».

Обострение топливного кризиса в Санкт-Петербурге началось с начала сентября.

Местные жители снимают на видео километровые очереди на заправку. Некоторые стоят в них больше часа. Цены на такси на этом фоне подскочили кратно, а водители просто не выходят на смены, говорит генеральный директор таксопарка «Парк № 47» в Ленинградской области Борис Орельский:

«Ситуация крайне сложная, если говорить про область, про город, в котором я живу. Из 20 заправок появляется бензин на одной-двух в течение дня. Огромные очереди — несколько часов надо стоять. Для простых обывателей это сложно, для водителей такси это вообще катастрофа. Мы не знаем, где заправляться, не знаем, что с этим делать, и до начала октября как держаться, мы пока не знаем.

Топливо остается в тени

Отдельных резервов, как для государственных служб, для таксистов не оставляют. Просто мы где-то ищем бензин. Бывает, его где-то выкидывают на частных заправках по 125 руб., его там очень мало, его тут же разбирают. Поэтому по ночам таксисты выходят раньше, в 3:00-4:00 начинают искать бензин, кто-то задерживается, чтобы ажиотаж прошел. Прежде всего дачники сметают весь бензин, если он где-то по дороге есть. Ты полсмены можешь потратить просто на то, что ищешь бензин.

Водители ставят машины и просто уходят домой или в поисках другой работы. Мы тут думаем, может быть, срочно переводить на газ машины, но опять же это большой объем, это быстро не сделать. Есть частные предложения — могут привезти бензин прямо к нам в парк, мы не знаем точно, откуда это, они просто есть, и уже некоторые наши коллеги ими пользуются. Какие-то частные, мне кажется, перекупщики. Понятно, что там цена совсем другая.

Но когда бензина вообще нет, даже по цене в 125-150 руб. будем брать — деваться некуда».

По данным мониторинга Института энергетики и финансов, сейчас в Петербурге АИ-92 от АИ-95 можно найти менее чем на 15% АЗС из выборки.

Анжела Гаплевская, Светлана Белова

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