Очереди дотянулись до октября

Дефицит бензина в Ленобласти продлится минимум до начала октября 2026 года. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По его словам, сейчас речь о том, чтобы удовлетворить потребности в топливе хотя бы в пределах 20-30 литров на руки в день:

«Сейчас многие вертикально интегрированные компании ввели лимиты на топливо. И эти лимиты, конечно же, создают очереди на АЗС. Кроме того, из-за того, что небольшие компании практически прекратили свою работу, очереди не разгружаются.

Хочу сказать, что мы видим свет в конце тоннеля.

Мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта. Сегодня по нашей просьбе несколько крупных нефтяных компаний приняли решение увеличить поставки бензина на свои АЗС в Ленинградской области, некоторые даже в два раза, чтобы закрыть перебои других компаний, чьи заводы стоят на ремонте.

Мы совместно прорабатываем варианты снижения пиковой нагрузки, рассматриваем возможность введения заправки по четным-нечетным номерам через день. Пока наша цель — удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 л в день. О чем я прошу? О спокойствии и солидарности, понимании, особенно у тех, кто пытается создать запасы впрок».

Лимиты вступили в силу 14 сентября. А проблемы с топливом обострились на прошлой неделе после того, как в конце августа крупнейший НПЗ на Северо-Западе страны «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) оказался под атакой БПЛА. Что на самом деле поможет региону, ответил аналитик топливного рынка Кирилл Родионов:

«Текущего объема предложения недостаточно для полноценного снабжения внутреннего рынка. Единственным выходом может быть только ввоз топлива из других регионов России, где сохраняется более-менее стабильный выпуск, возможно, с использованием областных бюджетных средств, возможно, потребуются федеральные субсидии.

Других решений здесь быть не может, и нормирование может только определенным образом устаканить ситуацию с очередями на тех или иных АЗС. Плюсом для Ленинградской области является то, что это регион развитой портовой инфраструктуры, поэтому неслучайно регуляторы рассчитывают импортный паритет по индийскому бензину с привязкой к отгрузкам в порту Санкт-Петербург.

Полная картина видна только федеральным регуляторам и региональным властям. Мы можем делать косвенные выводы по динамике доступности топлива в тех или иных регионах, по динамике выбытия мощностей. Другое дело, что в российской административной культуре принято делать более оптимистичные публичные заявления. В любом случае риски недопоставок топлива в тех или иных регионах будут сохраняться до тех пор, пока не будет обеспечена полная гарантия безопасности для НПЗ».

Обострение топливного кризиса в Санкт-Петербурге началось с начала сентября.

Местные жители снимают на видео километровые очереди на заправку. Некоторые стоят в них больше часа. Цены на такси на этом фоне подскочили кратно, а водители просто не выходят на смены, говорит генеральный директор таксопарка «Парк № 47» в Ленинградской области Борис Орельский:

«Ситуация крайне сложная, если говорить про область, про город, в котором я живу. Из 20 заправок появляется бензин на одной-двух в течение дня. Огромные очереди — несколько часов надо стоять. Для простых обывателей это сложно, для водителей такси это вообще катастрофа. Мы не знаем, где заправляться, не знаем, что с этим делать, и до начала октября как держаться, мы пока не знаем.

Отдельных резервов, как для государственных служб, для таксистов не оставляют. Просто мы где-то ищем бензин. Бывает, его где-то выкидывают на частных заправках по 125 руб., его там очень мало, его тут же разбирают. Поэтому по ночам таксисты выходят раньше, в 3:00-4:00 начинают искать бензин, кто-то задерживается, чтобы ажиотаж прошел. Прежде всего дачники сметают весь бензин, если он где-то по дороге есть. Ты полсмены можешь потратить просто на то, что ищешь бензин.

Водители ставят машины и просто уходят домой или в поисках другой работы. Мы тут думаем, может быть, срочно переводить на газ машины, но опять же это большой объем, это быстро не сделать. Есть частные предложения — могут привезти бензин прямо к нам в парк, мы не знаем точно, откуда это, они просто есть, и уже некоторые наши коллеги ими пользуются. Какие-то частные, мне кажется, перекупщики. Понятно, что там цена совсем другая.

Но когда бензина вообще нет, даже по цене в 125-150 руб. будем брать — деваться некуда».

По данным мониторинга Института энергетики и финансов, сейчас в Петербурге АИ-92 от АИ-95 можно найти менее чем на 15% АЗС из выборки.

Анжела Гаплевская, Светлана Белова