ЦБ: физлица увеличили чистые покупки акций на 18% в августе

Составлено ИИ-Ассистентъ

Рост нетто-покупок физлиц означает усиление их чистого спроса на акции, но сам по себе не доказывает устойчивого увеличения влияния на рынок. По данным ЦБ за 2023 год, физлица совершали более 80% общего объема сделок с акциями, а в августе 2026 года активные операции проводили свыше 3 млн человек при 42,5 млн инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже. Поэтому изменение их покупок может заметно менять структуру торгов, однако число счетов и объем операций — разные показатели.

Смысл нетто-показателя лучше виден в сопоставлении категорий участников. В июле 2026 года розничные инвесторы были крупнейшими нетто-покупателями на вторичных торгах, приобретя акции на 24,4 млрд руб., тогда как некредитные финансовые организации стали основными продавцами, реализовав бумаги на 37,9 млрд руб. Это показывает, что рост покупок одной группы может происходить одновременно с сокращением позиций другой, а не обязательно означает общий приток средств на рынок.

Исторически роль физлиц могла быть еще выше: с апреля по сентябрь 2021 года на них приходилось более 85% общих нетто-покупок российских акций, причем около 18% таких покупок совершали инвесторы, не продававшие приобретенные бумаги полтора года. Это указывает, что показатель отражает не только текущую активность, но и сочетание краткосрочных сделок с долгосрочным удержанием бумаг.