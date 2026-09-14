Демпфер съел нефтяную выгоду

Нефть Brent поднялась выше $108 за баррель. С начала сентября котировки прибавили почти 10% на фоне эскалации на Ближнем Востоке и перебоев с поставками. Дорожает и российская нефть. В начале месяца Urals впервые с июня превысила $80 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gregory Bull / AP Фото: Gregory Bull / AP

Спрос поддерживают Индия и Китай, которые ищут замену выпадающим ближневосточным объемам. Сможет ли Россия заработать на нынешнем скачке котировок, ответил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов:

«Стоимость доставки нефти сейчас до индийских или китайских портов остается высокой. Дорогая логистика сокращает бюджетные доходы, потому что разрыв между ценами в российских портах и ценами, например, в Западной Индии, сейчас превышает $20. Это существенная дельта, которая сказывается на доходах. Но когда мы говорим про новый виток роста цен, он все равно влияет и на котировки.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Нефть Brent i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Investing.com / по теме

Цены Urals FOB идут вверх. Поэтому нынешний виток кризиса в Ормузском заливе скажется на нефтегазовых доходах бюджета, но этот рост не будет скачкообразным: высокие экспортные цены автоматически результируют в высоких демпферных выплатах. В августе почти 200 млрд руб. по демпферу было выплачено бюджетам. Именно поэтому сейчас, если взять суммарно доходы нефтегазового бюджета за восемь месяцев, они проигрывают и 2025 году, и 2024-му, и только у 2023 года выигрывают.

После того как "Газпром" стали вытеснять с европейского рынка, доля газовых доходов стала падать. Но давно известно, что газовые доходы и никогда не были основой нефтегазовых доходов бюджета. Понятно, почему: газовая индустрия прежде всего работает на внутренний рынок, у них зеркальная ситуация с нефтяниками. Поэтому главная надежда связана с ростом цен на нефть, ну а автоматически по некоторым направлениям и газовые контракты по-прежнему к нефтяным ценам привязаны».

Часть выгоды от дорогой нефти также съедает логистика. Стоимость перевозки топлива из Новороссийска на отдельных направлениях выросла примерно до $25 за баррель — это исторический рекорд. Ставки в Индию, Китай и Турцию растут несколько недель подряд, сообщили “Ъ” в Центре ценовых индексов. Одновременно увеличивается стоимость страхования, а свободных судов на черноморском направлении становится меньше.

Часть иностранных перевозчиков переводит флот на Ближний Восток, где из-за перебоев в Ормузском проливе танкеры сейчас особенно востребованы. Это дополнительно давит на цены. Но даже при рекордном фрахте менять черноморские порты на более дальние маршруты пока невыгодно, говорит эксперт топливного рынка Анастасия Бунина:

«Нам абсолютно все равно, по какой цене они повезут нашу нефть за пределы Российской Федерации, главное, чтобы она шла исключительно по тому назначению и не было каких-то международных конфликтов и недопониманий. В любом случае стоимость транспортировки будет перекладываться на конечного потребителя. Есть понятие логистических маршрутов.

На сегодняшний день мы понимаем, что транспортировка с портов Черного моря — это действительно сложно, в некоторых случаях даже опасно, и из-за этого формируется цена. Но повезти нефть с северных портов экономически будет нецелесообразно. Поэтому значительно эффективнее с точки зрения ценообразования везти за более дорогую стоимость, но из южных портов, где сокращаются сроки поставки и общая стоимость логистики».

14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина решили отказаться от взаимных атак на энергетические объекты. Он вновь повторил, что рост мировых цен на топливо, прежде всего на дизель, возник из-за боевых действий на Украине, а не из-за ситуации вокруг Ирана.

Андрей Дубков