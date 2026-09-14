WP: запрос Украины на $27 млрд шокировал европейских партнеров

Просьба Украины выделить еще $27 млрд на финансирование вооруженных сил создала эффект «разорвавшейся бомбы» в Европе, в том числе среди участников «коалиции желающих». Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на европейского дипломата.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците в бюджете страны на оборону в $27 млрд. Он попросил европейские страны досрочно предоставить часть кредита Евросоюза, запланированного на 2027 год, чтобы покрыть текущие расходы. Такой шаг стал неожиданностью для некоторых европейских государств. Как пишет WP, напряженность также усилилась из-за грядущих выборов и проблем с дефицитом бюджета у самих членов ЕС.

Ранее Еврокомиссия утвердила очередной пакет военной помощи Украине на сумму €6,1 млрд в рамках кредита в €90 млрд на 2026–2027 годы. Из них €60 млрд предназначены для военных нужд.