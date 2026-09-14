WP: запрос Украины на $27 млрд шокировал европейских партнеров
Просьба Украины выделить еще $27 млрд на финансирование вооруженных сил создала эффект «разорвавшейся бомбы» в Европе, в том числе среди участников «коалиции желающих». Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на европейского дипломата.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците в бюджете страны на оборону в $27 млрд. Он попросил европейские страны досрочно предоставить часть кредита Евросоюза, запланированного на 2027 год, чтобы покрыть текущие расходы. Такой шаг стал неожиданностью для некоторых европейских государств. Как пишет WP, напряженность также усилилась из-за грядущих выборов и проблем с дефицитом бюджета у самих членов ЕС.
Ранее Еврокомиссия утвердила очередной пакет военной помощи Украине на сумму €6,1 млрд в рамках кредита в €90 млрд на 2026–2027 годы. Из них €60 млрд предназначены для военных нужд.
Предусмотренное Евросоюзом финансирование устроено как кредит под гарантии европейского бюджета с двумя направлениями: военные закупки и бюджетная поддержка. Средства рассчитаны на 2026–2027 годы, поэтому перенос части будущего финансирования вперед означает изменение согласованного графика, а не создание отдельного источника денег.
Эта схема появилась после того, как план Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для финансирования Украины оказался заблокирован. В результате европейское финансирование опирается на гарантии бюджета ЕС, а не на доходы от изъятия этих активов.
У военной части кредита есть практическое ограничение: на закупки у поставщиков из третьих стран можно направлять не более 35% средств. Еврокомиссии уже пришлось отдельно разрешать оплату китайских компонентов для беспилотников и американских ракет для Patriot, поэтому досрочное перечисление денег само по себе не снимает ограничений на их использование. Срочность запроса связана и с риском разрыва внешнего финансирования: по оценке Bloomberg, без него средства у Киева могли закончиться уже в июне 2026 года.