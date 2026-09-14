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Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области

Угрозу атаки беспилотников объявили в Волгоградской области. Об этом оповестило МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Волгоградцев просят оставаться дома и не подходить к окнам. Спасатели рекомендуют отключить электричество, воду и газ и пройти в помещение с капитальными стенами без остекления. Можно переждать тревогу в ванной, коридоре или кладовке.

Если вы на улице, немедленно пройдите в ближайшее здание. Также можно спуститься в подземный переход или паркинг.

Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко