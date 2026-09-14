Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер дизайнер Боб Маки

Модельер и художник по костюмам Боб Маки умер в возрасте 87 лет

Американский модельер и художник по костюмам Боб Маки умер 14 сентября в возрасте 87 лет. Об этом сообщили на его странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Предыдущая фотография
Боб Маки

Боб Маки

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британская актриса Джоан Коллинз (крайняя слева), американская актриса и певица Пиа Задора с дочерью Кэди и Боб Маки на 3-м ежегодном гала-вечере индустрии моды в отеле Century Plaza, 3 марта 1989 года

Британская актриса Джоан Коллинз (крайняя слева), американская актриса и певица Пиа Задора с дочерью Кэди и Боб Маки на 3-м ежегодном гала-вечере индустрии моды в отеле Century Plaza, 3 марта 1989 года

Фото: Vinnie Zuffante / Getty Images

Певица Шер и Боб Маки, 25 сентября 2021 года

Певица Шер и Боб Маки, 25 сентября 2021 года

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Актриса Бернадетт Питерс и Боб Маки

Актриса Бернадетт Питерс и Боб Маки

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Следующая фотография
1 / 4

Боб Маки

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британская актриса Джоан Коллинз (крайняя слева), американская актриса и певица Пиа Задора с дочерью Кэди и Боб Маки на 3-м ежегодном гала-вечере индустрии моды в отеле Century Plaza, 3 марта 1989 года

Фото: Vinnie Zuffante / Getty Images

Певица Шер и Боб Маки, 25 сентября 2021 года

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Актриса Бернадетт Питерс и Боб Маки

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

«Его гениальные и экстраординарные проекты будут жить вечно, продолжая приносить красоту в этот мир»,— указано в сообщении.

Боб Маки родился в 1939 году в городе Монтерей-Парк в Калифорнии. Начал карьеру в качестве художника эскизов в мастерской франко-американского модельера Жана Луи. Одной из первых работ Боба Маки стал эскиз платья для актрисы и певицы Мэрилин Монро. Она надела его на празднование дня рождения 35-го президента США Джона Кеннеди в 1962 году в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Среди знаменитостей, для которых Боб Маки создавал костюмы,— Уитни Хьюстон, Барбара Иден, Бетт Мидлер, Тина Тернер, Джоан Риверз, Лайза Миннелли, Элтон Джон, группа The Jackson 5 и другие.

Боб Маки получил премию «Тони» и девять «Эмми» за лучший дизайн костюмов. Трижды был номинирован на «Оскар» за создание костюмов для фильмов «Леди поет блюз», «Смешная леди» и «Гроши с неба». В 2002 году Американская телевизионная академия внесла дизайнера в Зал славы.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд