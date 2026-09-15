Кредитки подросли к школе

В августе 2026 года в регионах Приволжского федерального округа зафиксирован рост выдачи кредитных карт — в среднем на 9,35% по сравнению с июлем, при этом общий объем лимитов увеличился на 3%, а средний лимит по карте снизился на 5,9%. Лидером по динамике роста количества выдач в ПФО стала Республика Марий Эл (+19%), тогда как Чувашская Республика оказалась единственным регионом России с отрицательной динамикой (-3%). Эксперт связывают августовский всплеск преимущественно с сезонным фактором и подготовкой населения к учебному году ожидая охлаждение рынка с сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост выдачи кредитных карт в регионах ПФО за август составил почти 10%

Фото: Евгений Лисицын / Коммерсантъ Рост выдачи кредитных карт в регионах ПФО за август составил почти 10%

Фото: Евгений Лисицын / Коммерсантъ

В регионах Приволжского федерального округа (ПФО) в августе 2026 года зафиксировали рост выдачи кредитных карт — в среднем на 9,35%, об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро. Общий объем лимитов по картам в ПФО вырос на 3%, при этом средний лимит по карте снизился на 5,9%.

Чувашская Республика стала единственным регионом в целом по России, который продемонстрировал отрицательную динамику по количеству выданных кредитных карт. В августе здесь было оформлено 13 тыс. карт, что на 3% меньше, чем в июле. Объем лимитов сократился на 7%, а средний лимит снизился на 5%.

Республика Марий Эл стала вторым регионом России по динамике роста количества выданных кредитных карт за месяц. Лидером по этому показателю стал Крым с ростом на 44%, тогда как в Марий Эл количество выдач увеличилось на 19%. В республике банки выдали 7 тыс. кредитных карт с общим лимитом 660 млн руб., объем лимитов сократился на 1%, а средний лимит снизился на 17%, до 95 тыс. руб.

В Татарстане банки выдали 41,8 тыс. кредитных карт, что на 11% больше по количеству и на 7% по объему, чем месяцем ранее. Средний лимит по карте снизился на 4%. В Башкортостане оформлено 42,3 тыс. карт, что на 9% больше по количеству и на 4% по объему, средний лимит снизился на 5%. В Самарской области количество выдач выросло на 8%, объем лимитов сократился на 2%, средний лимит снизился на 9%. В Нижегородской области количество выдач выросло на 15%, объем лимитов — на 9%, средний лимит сократился на 5%.

В Пермском крае количество выдач выросло на 14%, объем лимитов — на 5%, средний лимит снизился на 7%. В Саратовской области количество выдач выросло на 9%, объем лимитов — на 8%, средний лимит снизился на 1%. В Оренбургской области — +8% по количеству и +7% по объему, в Удмуртии — +8% и +1%, в Пензенской области — +7% и +8%. В Ульяновской области — +8% и +4%, в Кировской области — +10% и +4%, в Мордовии — +8% по количеству и -5% по объему.

В целом по России в августе 2026 года банки выдали 1,54 млн кредитных карт, что на 11% больше, чем в июле, и на 9% больше в годовом выражении. Общий объем лимитов достиг максимального с начала 2026 года значения — 173,39 млрд руб. (+6% за месяц). Средний лимит составил 113 тыс. руб., сократившись на 6 тыс. руб. за месяц и на 11 тыс. руб. по сравнению с августом прошлого года.

Августовский рост выдач кредитных карт во многом носит сезонный характер и вряд ли перерастет в устойчивый тренд, сообщил «Ъ Волга-Урал» аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

«Августовский всплеск выдач кредиток, на мой взгляд, в большой степени объясняется сезонным фактором и связан с традиционным ростом потребительской активности населения при подготовке к учебному сезону. Однако, на мой взгляд, это временное явление, и уже с сентября мы увидим определенное охлаждение рынка. Причины — постепенное насыщение данного сегмента, так как многие текущие выдачи — перевыпуски карт или переход людей из одного банка в другой, а также запланированное с IV квартала ужесточение макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребкредитам, к которым относятся и кредитки», — отметил эксперт.

Влас Северин