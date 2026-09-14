Михаил Лифшиц заочно обвинен в махинациях при оплате фиктивных работ

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела, в рамках которого в розыск был объявлен бизнесмен Михаил Лифшиц. По версии МВД, будучи председателем совета директоров дочерней структуры ГК «Ренова» — АО «Ротек», он с помощью ее менеджеров организовал хищение более 80 млн руб. под видом проведения работ и оказания услуг. Согласно показаниям других фигурантов, находящийся ныне за границей предприниматель требовал приносить ему наличкой 1 млн руб. в неделю.

По данным “Ъ”, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), в котором сейчас фигурирует Михаил Лившиц, было возбуждено еще в мае 2025 года следственным управлением УВД по Южному административному округу Москвы. В нем трое обвиняемых, а также неустановленные следствием лица. Помимо уехавшего, по некоторым данным в Испанию, бывшего председателя совета директоров АО «Ротек» (до 2026 года являлась 100-процентной «дочкой» АО «ГК "Ренова"») Михаила Лифшица мошенничество инкриминируют экс-гендиректору «Ротек» Евгению Рубцову и бывшему финансовому директору компании Вячеславу Сырятову.

Господин Рубцов долгое время проходил по делу свидетелем, но вскоре после того, как подписал контракт с Минобороны для участия в СВО, был задержан в расположении части в Пскове и доставлен в столицу, где 30 июля 2026 года ему было предъявлено обвинение. В тот же день Нагатинский райсуд Москвы санкционировал его арест. Что касается господина Сырятова, то в ходе следствия он покинул страну и был объявлен в розыск, но в начале мая этого года его задержали на территории Белоруссии и выслали в Россию, после чего 8 мая суд заключил его под стражу.