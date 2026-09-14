Освобожденные из малийского плена бойцы Африканского корпуса вернулись в Россию
Двое бойцов «Африканского корпуса» Минобороны, освобожденных из плена малийской вооруженной группировки «Фронт Азавад», вернулись в Россию. Об этом сообщают «Вести».
Один из бойцов в эфире программы рассказал, что все время заключения их ноги были скованы цепями. Расковывали их, по его словам, раз в два-три месяца, чтобы дать помыться и постирать одежду.
Военнослужащие попали в плен в июле 2024 года во время боев под Тинзауатеном на севере Мали. Российские военные освободили их в августе 2024 года, спустя 755 дней. В переговорах по их освобождению участвовал заместитель командующего Ливийской национальной армией Саддама Хафтара.
Освобожденные из плена малийской группировки «Фронт Азавад» российские граждане были доставлены в Ливию 22 августа 2026 года, как сообщил «РИА Новости» со ссылкой на Ливийскую национальную армию. Посредником в их освобождении выступил заместитель главнокомандующего Ливийской национальной армии Саддам Хафтар.
«Африканский корпус» Минобороны России, в состав которого входят освобожденные бойцы, является военизированным формированием, созданным в конце 2023 года для обеспечения российских военных и экономических интересов в Африке. Корпус участвует в антитеррористических операциях в Мали по запросу правительства страны, а его военнослужащие контролируют большинство опорных пунктов на территории Мали.