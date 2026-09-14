Освобожденные из малийского плена бойцы Африканского корпуса вернулись в Россию

Двое бойцов «Африканского корпуса» Минобороны, освобожденных из плена малийской вооруженной группировки «Фронт Азавад», вернулись в Россию. Об этом сообщают «Вести».

Один из бойцов в эфире программы рассказал, что все время заключения их ноги были скованы цепями. Расковывали их, по его словам, раз в два-три месяца, чтобы дать помыться и постирать одежду.

Военнослужащие попали в плен в июле 2024 года во время боев под Тинзауатеном на севере Мали. Российские военные освободили их в августе 2024 года, спустя 755 дней. В переговорах по их освобождению участвовал заместитель командующего Ливийской национальной армией Саддама Хафтара.