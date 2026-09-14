ТАСС: вступившего в ВСУ террориста Хаважи Амаева убили во Львове

Во Львове убили боевика непризнанной Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия», ЧРИ; признана террористической и экстремистской организацией в России и запрещена) Хаважи Амаева (кличка «Зумсо»). Как рассказал ТАСС источник в российских силовых структурах, к убийству могут быть причастны сотрудники СБУ.

По словам собеседника агентства, «полковник» ЧРИ (признана террористической и экстремистской организацией в России и запрещена) состоял в подразделении ГУР Украины. Его могли убить из-за конфликта между ГУР и СБУ.

Хаважи Амаев был полевым командиром в годы Второй чеченской войны. После окончания вооруженного конфликта его отряд продолжал боевые действия в республике вплоть до 2012 года. После этого Амаев сбежал в Грузию, а оттуда — через Турцию в Сирию. Там боевик участвовал в гражданской войне в Сирии против правительства Башара Асада.

Никита Черненко