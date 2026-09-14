Владельца «Рус-Строя» приговорили к трем года колонии за неуплату налогов

Черемушкинский районный суд Москвы назначил бенефициару дорожно-строительной компании «Рус-Строй» Левону Абьяну и заместителю генерального директора компании Карену Кучукяну по три года колонии-поселения. Им вменяли уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 199 УК РФ). Фигуранты находятся под запретом определенных действий до вступления приговора в силу.

«Рус-Строй» специализируется на строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, а также благоустройстве прилегающих территорий. Компания работает с 2011 года. В ее распоряжении имеются собственные заводы по производству асфальтобетонных смесей и парк специализированной техники.

По версии следствия, фигуранты не уплатили налог на добавочную стоимость на 202 млн руб. от доходов, полученных в рамках госконтракта на возведение дорог, в котором «Рус-Строй» выполнял роль генерального подрядчика. Также, согласно материалам дела, в качестве субподрядчиков фигуранты привлекали фиктивные фирмы, а работы в полном объеме выполнены не были. Одним из заказчиков выступало ГБУ «Автомобильные дороги».

Адвокат Карена Кучукяна Карен Егиазаров заявил, что с приговором не согласен и намерен его обжаловать. По его словам, все налоги были уплачены еще в ноябре 2024 года, что подтверждается документами. Также он отметил, что все работы были выполнены в срок, построенные фигурантами дороги сейчас эксплуатируются.

Ефим Брянцев