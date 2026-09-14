Для музыки подбирают вечность

В Екатеринбурге могут создать Музей русского рока. Идею основателя Музея андеграунда Павла Неганова обсудили на заседании Совета неравнодушных при мэре Алексее Орлове. Инвестиции в проект оцениваются в 150 млн руб., срок реализации может составить три года. Для Музея русского рока господин Неганов предложил передать ему двухэтажный особняк на улице Добролюбова. Члены совета поддержали инициативу, а глава города пообещал проработать механизм передачи здания, которое находится в муниципальной собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из рок-зала в Музее андеграунда может вырасти Музей русского рока

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Из рок-зала в Музее андеграунда может вырасти Музей русского рока

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 14 сентября провел заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия (Совета неравнодушных), где одной из главных тем стало создание в городе Музея русского рока. По словам мэра, появление такого пространства закономерно для Екатеринбурга, который считается одним из главных центров отечественной рок-музыки. Он отметил, что в юбилейный год Свердловского рок-клуба, которому исполнилось 40 лет, особенно важно сохранить историю уральского рока.

Проект Музея русского рока представили основатель Музея андеграунда Павел Неганов и лидер группы «Урфин Джюс», «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин. В Музее андеграунда в 2024 году уже появилось отдельное пространство, посвященное рок-музыке позднего СССР. Господин Неганов уже собрал солидную коллекцию предметов, связанных с историей отечественных рок-музыкантов. В ней более 200 музыкальных артефактов. Среди них: гитара Евгения Маргулиса, которой больше 50 лет, синтезатор группы «Агата Кристи», костюм и гитара Владимира Шахрина, сценический костюм Насти Полевой, барабан Георгия Гурьянова из группы «Кино».

Музей андеграунда работает в Екатеринбурге с 2022 года. В его основе — частное собрание из более чем 2 тыс. произведений советского неофициального и отечественного современного искусства. В 2025 году музей посетили более 40 тыс. человек. Помимо экскурсий, там проходят спектакли, перформансы, концерты и квартирники с легендами Свердловского рок-клуба.

Как рассказал Павел Неганов, Музей русского рока планируют создать как отдельное направление Музея андеграунда. Экспозиция должна охватить историю русского рока с 1960-х до 2000-х. Ядром музея станет история Свердловского рок-клуба. При этом создатели проекта хотят рассказать и о развитии рок-музыки в других регионах России — Москве, Санкт-Петербурге, Сибири и на Дальнем Востоке.

Для нового музея предлагают передать муниципальное здание на улице Добролюбова, 6-8 в частную собственность с инвестиционными и музейными обязательствами, а также создать рабочую группу для сопровождения проекта. Здание находится рядом с Музеем андеграунда и нуждается в восстановлении. Площадь будущего пространства может составить около 400 кв. м. В трехэтажном здании планируют разместить основную экспозицию, камерный концертный зал, архив, медиатеку, фондовые и образовательные помещения.

По предварительным подсчетам господина Неганова, объем инвестиций составит около 150 млн руб., а на реализацию уйдет около трех лет. «Я готов обеспечить финансирование технической подготовки, полное восстановление этого объекта, создание экспозиции и дальнейшую деятельность музея. Передача муниципального объекта частной организации должна сопровождаться ясными и точными гарантиями. Мы готовы предоставить поэтапный инвестиционный график и закрепить музейное назначение объекта»,— подчеркнул Павел Неганов.

Александр Пантыкин отметил, что инициативу уже поддержали члены Свердловского рок-клуба. Авторы проекта рассчитывают, что музей будет способствовать развитию туристического потенциала Екатеринбурга и укреплению его статуса одного из центров российской рок-музыки. «Мы всегда старались быть первыми во всем. Вспомним открытие памятника режиссеру Алексею Балабанову — опередили всех. Есть еще возможность опередить всех, сделав первыми Музей русского рока»,— пояснил господин Пантыкин.

Совет неравнодушных поддержал инициативу. «Безусловно, надо проработать правовой механизм передачи здания: оно в ужасном состоянии. Понимаем, что объект, в который будут вложены серьезные средства, — это не объект инвестиционной деятельности, а сохранение памяти и истории»,— подвел итог обсуждения Алексей Орлов. По его словам, музей должен быть живым механизмом, где будет передаваться опыт.

Мария Игнатова